Canali Mediaset a singhiozzo nella Valmarchirolo

Fioccano le segnalazioni di una cattiva ricezione dei canali tv delle reti private (Mediaset) nella zona nord della provincia, tra Lavena Ponte Tresa e Cugliate Fabiasco. Il disservizio, per molti già in via di risoluzione, permane dalla mattina di martedì 5 aprile.

Di recente, come tutto il territorio nazionale, anche la provincia di Varese è stata interessata dal cambio delle frequenze e dall’8 marzo per ricevere il segnale è necessario un televisore di nuova generazione e procedere alla risintonizzazione dell’apparecchio.