Openjobmetis, parla il gm Arcieri: “Roijakkers andato oltre il limite nei rapporti extra-sportivi”

Motivi non legati in nessun modo alla gestione sportiva. La Pallacanestro Varese, per bocca del general manager Michael Arcieri, “spiega e non spiega” l’allontanamento di Johan Roijakkers dalla panchina della Openjobmetis. (foto in alto: Roijakkers e Arcieri)

Il dirigente italo-americano è volutamente rimasto sul vago (nonostante diverse domande per avere risposte più profonde) e non ha spiegato nei dettagli quali sono state le frasi o i comportamenti che hanno portato alla rottura-shock. Di certo, però – e su questo Arcieri è stato netto – si tratta di argomentazioni esterne al parquet di gioco: «Johan, purtroppo, ha superato una linea che in nessun modo andava oltrepassata. Non parlo di basket, in questo senso, perché noi eravamo felicissimi del percorso fatto dalla squadra e dal lavoro di Johan a livello tecnico. Però ci sono dei limiti che non possono essere superati».

Arcieri ha anche spiegato che la decisione è stata presa nei minuti successivi della partita con Trieste e non è passata da un confronto con lo stesso ex allenatore. «La scelta è mia, mi sono confrontato con Luis (Scola ndr) e lui è stato d’accordo con me. Presa la decisione, la abbiamo comunicata a Johan ieri mattina. Non era una cosa prevista: io mercoledì mattina mi sono svegliato pensando che la squadra avrebbe dovuto giocare la partita con Trieste e nient’altro».

A livello umano, il general manager parla di decisione sofferta. «Johan è stato il primo allenatore che io ho ingaggiato nel mio nuovo ruolo da dirigente italiano. Ero stato io a suggerirlo a Luis, e quindi per me è stato un momento difficile, “scuro”. Io, in passato, ho subito un licenziamento e so quanto possa essere brutto trovarsi in quella situazione. Però, ripeto, certi limiti non vanno oltrepassati: capisco anche che ora a Varese ci sia il rischio di passare per instabili ma questo è».

Per quanto riguarda il prosieguo della stagione, la certezza è che sarà Alberto Seravalli a guidare la Openjobmetis nelle ultime quattro gare (al netto del fatto che non potrà sedere in panchina con Tortona come spieghiamo QUI). «Alberto ha la nostra fiducia, ha seguito da vicino l’ottimo lavoro tecnico di Johan e continuerà su quella strada. Se siamo preoccupati per la classifica? Lo siamo fin dal primo giorno ma vogliamo vincere la prossima partita e vincere tutte quelle che giocheremo. L’obiettivo è quello».

DI SEGUITO la diretta in tempo reale dalla conferenza stampa di Michael Arcieri dalla Enerxenia Arena di Varese