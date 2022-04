Cinque anni fa moriva il cardinale Attilio Nicora. Classe 1937, varesino doc e raffinato giurista, a lui si deve l’introduzione della misura dell’8 per mille. Il 22 aprile del 2017, Papa Francesco inviò alla famiglia un telegramma di cordoglio il cui testo riportava tra l’altro questa frase: «Egli lascia un ricordo carico di stima e di riconoscenza per il prezioso servizio offerto con singolare competenza sia alla Chiesa che alla società civile in Italia».

Il cardinale Nicora è stato un grande sacerdote e un diplomatico di elevatissimo livello. Fu tra i principali protagonisti nel processo di revisione dei rapporti concordatari tra Stato e Chiesa ma soprattutto un attento interprete del mondo della politica che aveva nella dimensione locale e sociale radici forti e profonde, risalenti al pensiero di don Luigi Sturzo e Alcide De Gasperi.

Il suo pensiero era dunque modernissimo, glocal diremmo oggi, inserito in un contesto globale ma mai staccato dalla dimensione locale. Tra i numerosi scritti di Nicora, ricordiamo “Stare con il Signore, andare verso i fratelli” (edizioni Studium), una pietra miliare sulla presenza pubblica della Chiesa e dei cattolici

Varese in questi anni ha dedicato a don Attilio, il cui pensiero è un grande patrimonio della città, una serie di convegni promossi dall’associazione “Amici del Cardinal Nicora” per mantenere viva la sua memoria e il suo insegnamento, con particolare attenzione ai problemi della società, delle categorie più povere, nel campo dei diritti civili e delle strutture economiche.