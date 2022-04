A Cislago una serata per conoscere la vita e la testimonianza di Giovanni Rimoldi e Anna Puricelli

A Cislago una serata per far conoscere alle nuove generazioni la vita e la testimonianza del cislaghese Giovanni Rimoldi e della consorte bustocca Anna Puricelli. Il libro “Anna e Giovanni” verrà presentato alle ore 21 di giovedì 21 aprile, presso la sala Beato Luigi Monza dell’Oratorio Sacro Cuore. L’incontro sarà moderato da Franesca Iotti, con la presenza degli autori, la professoressa Laura Vignati e l’imprenditore Mario Colombo, a cui si aggiungerà poi l’intervento di don Umberto dell’Orto.

Il volume racconta appunto la storia di Giovanni Rimoldi, aspirante salesiano in gioventù e di Anna Puricelli, i loro impegni bustesi nel gruppo missionario, nel comitato per l’inceneritore, in Famiglie in Cammino, la nascita e la vita di solo 100 giorni della figlia Maria Gabriella, l’impegno nel Centro Aiuto alla Vita.

«Una vita ricca di tante soddisfazioni ma anche di tante prove da superare, tra le quali la perdita di una figlia dopo cento giorni, suggellate come ricorda Bruna Puricelli Scazzosi, sorella di Anna e fortemente sostenitrice del volume, da un ultimo gesto di generosità di Anna e Giovanni: un lascito testamentario, tra altri enti beneficiari, di 85 mila euro destinato al Movimento per la vita Italiano di Roma, con una esplicita finalità: creare o potenziare una casa di accoglienza, in Lombardia o nel nord Italia, per mamma e figlio» spiegano dal Centro Aiuto alla Vita.

«Tra le altre numerose curiosità del volume una chicca letteraria: Colombo nelle sue ricerche ha scoperto che il soldato morto, con la sua bocca digrignata al plenilunio, citato da Ungaretti nella sua poesia “Veglia” era un trovatello adottato da un bisnonno di Anna Puricelli. Una ricca radice di accoglienza di cui anche Anna ha potuto attingere».

Il volume è nato in occasione dei festeggiamenti per i 30 anni di vita del Centro di Aiuto alla Vita di Busto Arsizio, celebrato nel 2019. Il ricavato andrà a sostegno delle attività del Centro Aiuto alla Vita bustocco.

L’evento si svolge in occasione dei due giorni di festeggiamenti previsti a Cislago per il 24 e 25 aprile per la celebrazione della festa patronale dedicata a Sant’Abbondanzio. A cura del locale Movimento per la Vita sarà visitabile la mostra “Un grande Si alla Vita”, ideata e realizzata da Giovanni e Anna, che in vita hanno dedicato il loro impegno in difesa della cultura della vita. La mostra sarà visitabile presso la Chiesa dell’Annunciata nei giorni di sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 aprile dalle ore 9 fino alle 19.