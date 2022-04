Cosa fare a Saronno e dintorni. Gli eventi dal 22 al 25 aprile

Gli eventi del penultimo fine settimana di aprile e le celebrazioni legate al 77esimo anniversario della Festa della Liberazione d’Italia. Ecco le principali iniziative nel Saronnese.

SARONNO – Venerdì 22 aprile 2022, alle ore 21.00 il celebre comico Paolo Cevoli porterà sul palco del Teatro Giuditta Pasta lo spettacolo che racconto la sua storia personale di padre e di figlio – QUI L’ARTICOLO

SARONNO – Sabato 23 aprile saranno aperte a tutti, musulmani e non, le porte del Centro Islamico di Saronno il prossimo sabato 23 aprile per una consumazione condivisa dell’ifṭār, il pasto serale che interrompe il digiuno quotidiano durante il mese islamico del Ramadan, all’insegna dell’integrazione – QUI L’ARTICOLO

SARONNO – Domenica 24 aprile il Concorso d’Eleganza per Velocipedi organizzato dall’Associazione Italiana Velocipedi farà tappa a Saronno – QUI L’ARTICOLO

SARONNO – Domenica 24 aprile gara podistica e screening gratuiti per il Lions Day – QUI L’ARTICOLO

SARONNO – Domenica 24 aprile al Giuditta Pasta di Saronno il musical per bambini “La Bella e la Bestia” – QUI L’ARTICOLO

SARONNO – Il 24 e 25 aprile la manifestazione agonistica di nuoto XXXI Trofeo Città di Saronno – QUI L’ARTICOLO

CARONNO PERTUSELLA – Domenica 24 aprile appuntamento con la “Quatar pass”, la manifestazione podistica è organizzata dal Gruppo Alpini di Caronno Pertusella e Bariola e prevede la possibilità di correre 5, 10 o 15 chilometri – QUI L’ARTICOLO

CISLAGO – Il 23 e 24 aprile due giorni di festeggiamenti e di aggregazione per la celebrazione della festa patronale dedicata a Sant’Abbondanzio, che tradizionalmente ricade il lunedì successivo al Lunedì di Pasqua – QUI L’ARTICOLO

CISLAGO – Domenica 24 aprile al Parco Castelbarco lo spettacolo per bambini da 0 a 3 anni “Il pozzo delle meraviglie” di “La Fiaba” di Andrea Silvio Anzani – QUI L’ARTICOLO

BOLLATE – Domenica 24 aprile a Villa Arconati FAR Max Casacci presenta l’opera musicale Eartphonia – QUI L’ARTICOLO

SOLARO – Domenica 24 aprile in sala polivalente di via San Francesco con il laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni dedicato alla costruzione con i mattoncini per stimolare la creatività e l’immaginazione – QUI L’ARTICOLO

FESTA DELLA LIBERAZIONE

