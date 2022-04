Dalla marcia Perugia-Assisi il messaggio di Pace di don Ciotti agli studenti di Solbiate

«La Pace come orizzonte di quotidianità si costruisce ogni giorno guardandosi dentro, nelle relazioni, nel rispetto per le persone, nell’attenzione per i più fragili».

Inizia con queste parole il messaggio di Pace che don Luigi Ciotti ha rivolto a bambini e ragazzi delle scuole dell’Istituto comprensivo d Solbiate Arno domenica scorsa, 24 aprile, durante l’annuale Marcia della Pace Perugia-Assisi.

A registrare le parole di Don Ciotti in un video messaggio è stata Pina Rea, maestra della primaria di Oggiona Santo Stefano che ha partecipato con circa dieci mila persone al grande corteo della Perugia-Assisi, ed è anche tra le insegnanti promotrici di una Marcia per la Pace locale, che viene organizzata proprio in questi giorni insieme alla preside del IC di Solbiate Arno, Ilaria Maci, e che coinvolgerà, assieme ai bambini e ai ragazzi delle scuole dell’Istituto, anche docenti, famiglie e associazioni.

“Non abbiamo ancora fissato una data per la nostra manifestazione, ma c’è una proposta condivisa che stiamo portando avanti con alcuni colleghi per coinvolgere in questa manifestazione tutti i plessi dell’Istituto comprensivo, le associazioni del territorio e anche la scuola primaria di Cazzago Brabbia e Inarzo, gemellata con l’elementare di Oggiona – racconta Pina Rea – Quando ho incontrato Don Ciotti lungo la Perugia Assisi mi è sembrata una buona idea chiedergli di rivolgere un messaggio ai nostri studenti, da una grande marcia della Pace, a una Marcia della Pace più piccola, locale, ma comunque molto sentita».

«Nel mondo in questo momento ci sono 34 guerre, sono aumentate invece che diminuire – ha ricordato don Ciotti nel messaggio rivolto ai ragazzi di Solbiate – Bisogna avere il coraggio di conoscere i problemi per poterne essere consapevoli e fare delle scelte, che significa assumersi la propria parte di responsabilità. L’educazione genera vita e approfondimento per una cultura di pace».