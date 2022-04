Elicottero ancora in azione ad Angera per spegnere le ultime braci sulla collina di San Quirico

In molti si sono allarmati nella tarda mattinata di Pasquetta vedendo l’elicottero del servizio antincendio fare la spola tra le acque del Lago Maggiore davanti ad Angera e la collina di San Quirico, gravemente colpita dall’incendio divampato nella serata di venerdì scorso. Il timore di tutti era che l’incendio stesse ripartendo, ma per fortuna non è così

Il sindaco di Angera, Alessandro Paladini Molgora, spiega cosa sta succedendo: «L’incendio è spento e tutta l’area è presidiata ancora per sicurezza dai volontari della Protezione civile, dell’antincendio e da alcuni Vigili del fuoco. Le fiamme sono spente ma ci sono ancora alcuni tronchi, in particolare di conifere, che hanno ancora alcuni punti incandescenti a causa della resine. Questa mattina abbiamo effettuato un sopralluogo individuando tutte le piante che ancora creavano problemi e l’elicottero ha effettuato numerosi passaggi per spegnerle definitivamente una ad una».

Il sindaco rinnova la raccomandazione di non recrasi a San Quirico, dove le condizioni del bosco sono ancora molto pericolose e per non intralciare il lavoro degli operatori.