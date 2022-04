Esplode il serbatoio Gpl dell’auto al distributore di Castellanza, ferita una 35enne

Un incidente durante le operazioni di ricarica ha provocato un’esplosione nel serbatoio Gpl di un’auto al distributore carburanti di Castellanza. È successo alle 16.40 di venerdì 29 aprile nell’attività lungo la statale 527. Per cause ancora in fase di ricostruzione il serbatoio dell’auto è esploso andando a colpire una donna di 35 anni che ha richiesto l’intervento delle cure mediche.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, il personale sanitario con un’ambulanza e un’automedica e i carabinieri. La donna è stata soccorsa in codice giallo (non in gravi condizioni), coperta con una coperta termica e medicata sul posto. Il serbatoio dell’auto è stato proiettato a diversi metri di distanza. Sono ancora da ricostruire le cause dell’incidente.

[Lefoto id=1298262]Il serbatorio