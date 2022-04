Il Comune di Angera vieta l’accesso a San Quirico: “Alberi pericolanti a rischio caduta”

Con un’ordinanza il Comune di Angera invita i cittadini ai piedi della Rocca Borromea a non addentrarsi sulla collina di San Quirico, devastata venerdì 15 aprile a causa dell’incendio che ha distrutto quasi 50 ettari di verde.

“Stamattina, accompagnati dalla nostra Protezione Civile, abbiamo effettuato un sopralluogo con l’esperto agronomo, per valutare lo stato di salute degli alberi. È difficile stabilire quanto il fuoco abbia pregiudicato la vitalità degli alberi, anche di quelli apparentemente solo scottati alla base” spiega il sindaco di Angera Alessandro Molgora, annunciando il divieto di non salire a San Quirico dal momento che sono diversi gli alberi a rischio caduta.

“È stata rilevata la presenza di diversi alberi pericolanti a causa dell’incendio e di essenze già seccate precedentemente e ora più instabili – sottolinea Molgora -. Per questo, stiamo approntando una apposita ordinanza che conferma l’invito a non addentrarsi nel bosco e includa l’obbligo ai proprietari di mettere in sicurezza le piante a rischio caduta, nelle proprietà in prossimità delle vie ai boschi, strada per San Quirico e via San Martino”.

Il primo cittadino ha colto inoltre l’occasione per ringraziare ancora una volta tutte le persone che dieci giorni fa, a ridosso delle vacanze di Pasqua, si sono messe in gioco per domare l’incendio: “Ringraziamo la Nostra Protezione Civile, inclusi i nostri volontari antiincendio, le Pro Civ della convenzione intercomunale e quelle dei tanti Comuni della provincia di Varese e del Parco del Ticino che ci hanno supportato e ci aiutano costantemente nel salvaguardare il nostro impareggiabile territorio”.

L’incendio sarà anche uno degli argomenti all’ordine del giorno nella commissione tecnico-urbanistica che si svolgerà in presenza domani, mercoledì 27 aprile, ore 14:00, in sala consiliare.