A Laveno si insedia il Consiglio Comunale dei Giovani. Carolina Barzan è la presidente

Si è tenuto nella serata di ieri, venerdì 22 aprile, l’insediamento ufficiale del Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello con la nomina della presidente Carolina Barzan, 20 anni, studentessa universitaria, e del vicepresidente Mattia Gervasini, mentre l’interno consiglio è composto da cinque ragazze e sei ragazzi pronti a proporre idee e iniziative per il paese.

Un momento importante che dà il via ad una bella novità per il paese: «Lavoreremo a stretto contatto con il nuovo Consiglio Comunale dei Giovani e siamo certi che collaborando potremo ottenere grandi risultati per Laveno Mombello», ha spiegato il primo cittadino Luca Santagostino, fiero di essere riuscito a portare avanti, insieme ai suoi assessori, la realizzazione di un progetto che rappresenta una rarità anche livello nazionale.

Le elezioni del Coniglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello si sono tenute il 9 aprile scorso e hanno visto sfidarsi due liste. Ad avere la meglio la lista Gruppo WeGiovani, scelta con con 61 voti e 22 preferenze per la ventenne Carolina Barzan. La seconda lista, LavenCity Giovani, ha ottenuto 30 voti con 11 preferenze per il diciannovenne Andrea Garbin.

Il consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello è composto da:

Carolina Barzan, 20 anni (WeGiovani)

Mattia Gervasini, 24 anni (WeGiovani)

Edoardo D’Errico, 25 anni (WeGiovani)

Giacomo Masci, 16 anni (WeGiovani)

Maite Paroli, 17 anni (WeGiovani)

Claudia Tassi, 17 anni (WeGiovani)

Kristian Farinella, 16 anni (WeGiovani)

Jonathan Mizzon, 21 anni (WeGiovani)

Andrea Garbin, 19 anni (LavenCity Giovani)

Federico Grilli, 21 anni (LavenCity Giovani)

Francesca Greco, 18 anni (LavenCity Giovani)