Le celebrazioni del 25 aprile a Cassano Magnago

Cassano Magnago celebra il 25 aprile con due giornate di eventi per commemorare la Liberazione.

Si comincia domenica 24 aprile alle 11.15 con la santa messa alla chiesa di San Giulio.

Il giorno dopo, lunedì 25 aprile, il ritrovo è fissato alle 10 al cimitero, dove si parte in corte lungo viale Rimembranze e via V Giornate, verso piazza XXV Aprile. Una volta giunti in piazza, è il momento del saluto di Silvano Monticelli di Anpi provincia di Varese. Subito dopo sono in programma le riflessioni dei ragazzi di terza media e il discorso ufficiale del Sindaco Nicola Poliseno.

Alla manifestazione partecipano anche il Corpo musicale cassanese e il Coro piccoli cantori di Crosio della Valle. Sempre lunedì 25 aprile alle 17 si tiene anche lo spettacolo 25 aprile in musica al teatro oratorio San Carlo via L. Da Vinci.