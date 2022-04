L’Europa a scuola a Cassano Magnago

Le scuole di Cassano Magnago partecipano da diversi anni all’importante progetto Erasmus + Plus, il programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport, come grande opportunità di crescita per i ragazzi e per gli insegnanti.

L’Istituto Comprensivo Cassano II è stato accreditato dalla Commissione Europea, per partecipare in modo privilegiato al Programma Erasmus+ fino al 2027 ed ha iniziato in questi giorni la fase più importante del progetto, aprendo le porte agli scambi e alla cooperazione transfrontaliera.

L’accreditamento permette alla scuola il riconoscimento progettuale e di conseguenza garantisce l’accesso ad un percorso semplificato nei finanziamenti per progetti di mobilità degli alunni e del personale scolastico presso altre scuole europee.

«Ieri sono arrivati a Cassano Magnago gli insegnanti tutor di un istituto scolastico francese, per incontrare la nostra Scuola, gli insegnanti ma soprattutto per conoscere la nostra Città, che a inizio Maggio ospiterà 24 studenti francesi – commenta Nicola Poliseno, sindaco di Cassano Magnago -. Non potevo mancare a questo importante appuntamento per dare il Benvenuto e mostrare loro due dei nostri migliori gioielli cittadini: la Villa Oliva e l’Oasi Boza. Quest’ultima tra l’altro sarà il principale luogo di studio, visto che il progetto e lo scambio culturale avrà come tema centrale l’ambiente, la biodiversità e l’attenzione al luogo in cui viviamo… e sono certo che i nostri studenti cassanesi sapranno benissimo trasferire ai loro coetanei francesi quanto abbiamo imparato e investito in questi anni nel migliorare la nostra Città».

«Siamo certi che questo modo di fare Scuola, porta ad APRIRSI ALLA DIMENSIONE INTERNAZIONALE attraverso corsi di formazione all’estero, contatti con scuole di paesi stranieri, uso delle tecnologie e delle lingue straniere, fare esperienza di soggiorno all’estero, studiare e imparare insieme ad altri cittadini europei rappresenta una grande opportunità – prosegue Poliseno -. Rivolgiamo un ringraziamento particolare alla dirigenza scolastica, che tanto ha creduto in questo progetto, ai preziosi insegnanti che hanno deciso di andare oltre al classico modo di fare lezione, ai nostri ragazzi che hanno aderito al progetto e ai genitori sempre attivi e che si sono messi a disposizione per accogliere gli studenti francesi in arrivo in Città. Soprattutto questo è fare scuola…».