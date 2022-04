Una maratona musicale da Carù Dischi per il Record Store Day. Ospiti Chris Jagger, Francesco Piu, Jennifer Kimball

L’evento è organizzato da WoodInStock e Buscadero ed è in programma per sabato 23 aprile, dalle 12 e tanti ospiti

Sabato 23 aprile davanti allo storico negozio di dischi Carù di Piazza Garibaldi a Gallarate si celebrerà il Record Store Day con un una maratona musicale dalle 12 alle 17 che alternerà 10 band sul palco. Tutto a ingresso libero e con un ospite eccezionale in cartellone direttamente dall’Inghilterra: Chris Jagger.

Sarà proprio il fratello della celebre rockstar Mick Jagger il testimonial di questa edizione del Record Store Day che verrà aperta dalla slide guitar del bluesman sardo Francesco Piu. Un programma ricchissimo che vedrà la partecipazione di altri due ospiti internazionali in arrivo da Boston: il frontman della cult band Session Americana, Ry Cavanaugh e la cantautrice Jennifer Kimball.

La festa proseguirà dalle ore 20.00 presso l’Agriturismo La Viscontina di Somma Lombardo (VA) in Via al Ticino con una cena e spettacolo organizzata dall’Associazione WOODinSTOSCK APS e finalizzata alla raccolta fondi per la lotta al Parkinson. Sul palco ci sarà una house band di 10 elementi con Alex Kid Gariazzo alle chitarre, Paolo Ercoli alla pedal steel, Riccardo Maccabruni al pianoforte, una sezione fiati guidata da Raffaele Kohler, coriste, basso, batteria per accompagnare una rosa di ospiti formata da Francesco Baccini, Marco e Marta Ferradini, Andrea Parodi Zabala, Ry Cavanaugh della Session Americana e Chris Jagger. La serata sarà condotta dal comico Giovanni Cacioppo.

Il quotidiano inglese The Guardian ha inserito Carù Dischi nella top 10 dei migliori negozi di dischi al mondo. Il negozio è stato fondato nel 1942 promuovendo non solo la musica classica ma anche il rock internazionale e diventando meta di culto per tutti gli appassionati di musica. Paolo Carù è stato poi tra i fondatori della rivista “Il Mucchio Selvaggio” e poi di “Buscadero”, oggi della rivista musicale più longeva d’Italia, che corre verso le 500 copertine e che resiste su carta stampata da oltre 40 anni. L’evento è organizzato da WoodInStock e Buscadero.

Cena più concerto 35 euro – Info e prenotazioni 0331 256202

L’evento è realizzato con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto per il progetto WOODinSTOCK 2021.

SABATO 23 APRILE

Dalle 12.00 alle 17.00 c/o CARÙ DISCHI

GALLARATE (VA) – PIAZZA GARIBALDI

12.00 Francesco Piu

12.30 Ry Cavanaugh & Jennifer Kimball

13.00 James Meadow

13.30 Arizona Parker

14.00 Max De Bernardi e Veronica Sbergia

14.30 Claudia Buzzetti & Paolo Ercoli

15.00 Maurizio Gnola Glielmo & Jimmy Ragazzon

15.30 Smallable Ensamble

16.00 Chris Jagger

16.30 Andrea Parodi Zabala & Borderlobo

Dalle 20.00 alle 24.00 c/o AGRITURISMO LA VISCONTINA

SOMMA LOMBARDO (VA) – VIA AL TICINO

CENA + SPETTACOLO PER LA LOTTA AL PARKINSON

Con FRANCESCO BACCINI, MARCO E MARTA FERRADINI, CHRIS JAGGER, RY CAVANAUGH (SESSION AMERICANA) & JENNIFER KIMBALL, RAFFAELE KOHLER, ANDREA PARODI ZABALA & BORDERLOBO, CHRIS JAGGER.

Cena più concerto 35 euro

Info e prenotazioni 0331 256202