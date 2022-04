Pagelle Pro Patria: nessuna insufficienza in una buona prova corale contro la Triestina

CAPRILE 6+: Un mezzo pasticcio al 35’ rischia di mandare a monte la quarta clean-sheet consecutiva della Pro Patria. Ma si fa perdona con dei buoni riflessi sui tiri da fuori degli avversari

MOLINARI 6,5: Pochi pericoli nelle retrovie, va vicino a un clamoroso eurogol da fuori area. Sulla destra è più preciso ma la forza della squadra è quella di sapersi adattare in ogni ruolo. Vedremo ser per il trittico finale rimarrà sul piede forte o tornerà a sinistra, molto dipende se giocheranno Sportelli e Lombardoni.

BOFFELLI 7: Altra grande partita la sua, condotta da vero leader della squadra. Uno dei protagonisti della risalita della Pro Patria e dei quattro partite consecutive senza reti inviolate.

SAPORETTI 6,5: Promozione piena anche per il mancino, che conferma la sua grande crescita nel finale di stagione. Sorpreso una sola volta, ma ponendo in parte rimedio con la posizione, sull’asse Sarno-Trotta, che tira da dentro l’area, ma da posizione defilata.

VEZZONI 6+: Partita ordinata in difesa, qualche errorino (pochi) dal punto di vista della precisione, soprattutto negli stop. Meno propositivo in avanti, dove avrebbe gamba e tecnica per fare un po’ di più. Ma non era questa la partita (e infatti anche l’altra ala si è messa in luce)

58′ – Colombo 6: I suoi sono clienti scomodi, perché la Triestina corre forte sulle fasce. Lui tiene a bada l’estro di St. Clair. Impreciso però quando la squadra deve ribaltare il campo, che sia in verticale che in orizzontale

NICCO 6: Parte bene servendo un pallone al bacio per Galli, poi si affaccia sempre meno negli ultimi metri anche perché la Pro Patria (attraverso i suoi piedi) esce dall’area col lancio verticale per Parker.

BERTONI 6: Equilibrato e ordinato in una partita equilibrata e ordinata.

70′ – Fietta 6: Il ruolo è sempre quello, ed è nevralgico. E lui non si fa disegnare, tutt’altro, nei venti minuti a disposizione di pura esperienza.

GALLI 6+: L’equilibratore della squadra è sempre un importante pendolino tra tutti i reparti, indifferentemente se agisce in fascia o come mezzala.

70′ – Ferri 6: ha gamba per aiutare la squadra, oggi come molti però si fa vedere un po’ meno davanti, dove gli piace orbitare.

PIEROZZI 6+: Il discorso è lo stesso Vezzoni. I due hanno caratteristiche importanti a livello offensivo, ma non fanno mai mancare il lavoro sporco. Poco appariscente ma sempre fluorescente. Come insegnano gli Arctic Monkeys.

STANZANI 6: Continua il buon momento, e continuano le tante porzioni di partite in questo finale di stagione. La partita contenitiva di questo pomeriggio però lo riporta indietro a quest’inverno, quando “soffriva” il baricentro basso della squadra, la distanza da Parker e i pochi palloni toccati vicino all’area offensiva, dove al numero 7 basta poco per accendersi, spesso con la giocata di prima.

58′ – Piu 6+: Non trova la porta da un invitante calcio di punizione, non gli fischiano il rigore al 83′ per un offside. Ha provato a incedere sulla partita pur partendo dalla panchina

PARKER 6,5: Una vera e propria battaglia la sua a centrocampo. Il numero di falli subiti fa ripartire la squadra e rompe i tentativi di forcing della Triestina, che tuttavia non ha mai davvero prevalso né accelerato i ritmi grazie alla buona disposizione della Pro Patria. Ottimo anche il pressing dell’attaccante: al 36’ un innocuo retropassaggio per Ligi, stoppato in due tempi dal difensore, a momenti non si trasforma in gol grazie alla fame del numero 9.

83′ – Castelli 6+: Come al solito si fa notare nei pochi minuti a disposizione.