Sala: “Ottima partita ma la stagione non è finita. La squadra brava a trasformare le indicazioni in risultati”

SALA 1: «I ragazzi oggi sono stati fantastici. Hanno interpretato al meglio le indicazioni ricevute durante la settimana. A loro vanno fatti i complimenti e un grosso applauso. La gara di oggi non era facile, la Triestina è una squadra ben organizzata, di qualità – vorrei sottolineare questo aspetto. Portare a casa un risultato positivo non era facile e nel primo tempo potevamo passare in vantaggio, e allora sarebbe stata un’altra storia».

SALA 2: «Un po’ respiro in classifica ma la stagione non è ancora finita. Il gruppo si sta impegnando, lavorando bene, entrando in quello che è il nostro modo di pensare. Anche oggi cinque cambi, con l’ingresso in campo sia dei più giovani (Ferri, ndr) e dei meno giovani (Fietta, ndr). Tutti hanno dato il meglio perché questo è un gruppo coeso che sa captare quelle che sono le sensazioni dello spogliatoio e trasformarle in campo».

SALA 3: «Entusiasmo ritrovato? Boffelli a Seregno ha palato anche di squadra più corta, distante ravvicinate e di questo ne giova il gioco. Il merito e i complimenti vanno fatti a tutti e tre i reparti. Salvezza? Non so quanti punti manchino, noi già da oggi pensiamo alla partita col FeralpiSalò».

SAPORETTI 1: «Contenti del pareggio arrivato contro una grande squadra. Abbiamo trovato la quadra che cercavamo da un po’. Adesso vogliamo raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile. Da parte di tutti c’è grande disponibilità, da chi gioca 90’ a chi ne gioca 1’: credo che questa sia la nostra forza e la chiave di volta che ci ha fatto cambiare la stagione».

SAPORETTI 2: «Mancano tre partite ma non si può assolutamente abbassare la guardia. Chi sta dietro non si ferma, come abbiamo fatto anche noi. Il gap è veramente minimo, noi dobbiamo continuare a fare punti, alla fine è l’unica cosa che conta».

SAPORETI 3: «La difesa della Pro Patria? Cambiano gli interpreti ma rimane il punto di forza. Sono contento, sono al secondo anno a Busto Arsizio, lo scorso è stato di rodaggio mentre quest’anno mi sto trovando veramente bene coi ragazzi. Andrea (Boffelli, ndr) la scorsa partita sottolineava che la fase difensiva è sempre stato il mantra della squadra. In Serie C i punti si fanno con una fase difensiva fatta in maniera forte».