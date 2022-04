Partite da varese le “staffette resistenti”

Monumenti al sacrificio, strade dedicate a martiri della libertà ma anche luoghi della sofferenza e della violenza fascista. C’è tutto nel percorso che è stato appositamente predisposto da Anpi Varese in collaborazione con Fiab Varese per ripercorrere in bici i luoghi della Resistenza varesina.

L’appuntamento per questa mattina che anticipa il 25Aprile festa della Liberazione era a Bizzozero da dove il colorato corteo – chi in bici, chi a piedi – si è dipanato per le strade di Varese toccando i luoghi simbolo.

Decine di persone hanno partecipato all’iniziativa che ha sfidato il maltempo, approfittando di una finestra fra le nuvole.