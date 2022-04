Il progetto “Scegli la vita!” si chiude con una conferenza al Salone estense di Varese

L’organizzazione di volontariato Il Cantiere della solidarietà, in collaborazione con l’Isis Newton di Varese, lo Sportello Scuola Volontariato, i Missionari Comboniani, il RnS, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Varese, organizza per mercoledì 4 maggio la conferenza conclusiva del progetto “Scegli la Vita!”.

L’incontro, aperto a tutti, si terrà al Salone Estense di Varese con inizio alle 8,45.

La conferenza rappresenta l’evento pubblico del progetto che ha visto impegnati educatori, docenti, bambini ed adolescenti su percorsi tematici volti a promuovere la vita nel tempo e nei luoghi della quotidianità. «Questo percorso ha aiutato i ragazzi e non solo a guardarsi dentro e a diventare esploratori delle infinite possibilità che la vita offre loro – spiega la coordinatrice del progetto, Lella Iannaccone – con l’obiettivo di diventare persone migliori, libere da pregiudizi e più felici».

Le scuole coinvolte nel progetto sono la Fondazione Tallachini Varese, l’Istituto alberghiero De Filippi, l’Isis Facchinetti di Castellanza, l’Isis Newton di Varese, il Liceo Classico Pitagora di Nova Siri (Matera) e il Liceo scientifico Ferraris di Varese.

Gli studenti nel corso della mattinata presenteranno il lavoro realizzato in questi mesi. Interverranno anche gli ospiti della Cooperativa Millepiedi di Varese, mentre a dare inizio alle testimonianze dei ragazzi saranno i più giovani, i piccoli della Fondazione Tallachini.

Quattro relatori affronteranno poi il tema “Scegli la vita” da varie prospettive: dall’analisi del sé alla consapevolezza della propria vocazione, dall’esperienza del bullo a quella di educatore.

Interverranno Marta Zampon, pedagogista ed educatrice professionale in una comunità per preadolescenti e adolescenti; Carmela Romano, docente di teologia e scrittrice; Daniel Zaccaro, educatore professionale al Comune di Milano e Laura Tralli, collaboratrice scolastica, e studentessa universitaria.

Concluderà i lavori padre Mario Malacrida, missionario comboniano.

«Questo evento – conclude la professoressa Iannaccone – è certamente un’opportunità per tutti, studenti e non, per riflettere insieme ai giovani sul senso della vita, soprattutto in tempi dove immagini di violenza e morte affollano costantemente la nostra quotidianità».

Qui il programma dettagliato della conferenza