Rilasciati 10mila avannotti di trota marmorata nel fiume Tresa, tra Luino e Germignaga

Nella mattinata di ieri, lunedì 4 aprile, in prossimità del ponte fra Luino e Germignaga, l’ASD Pescatori Alto Verbano, dopo aver seguito e organizzato con cura e passione le fasi dell’incubazione e della prima fase di crescita, ha rilasciato nel fiume Tresa 10mila avannotti di trota marmorata, specie a rischio di estinzione.

Durante tutto l’anno 2021, per merito della stessa associazione, sono stati ben 600mila gli avannotti rilasciati nelle acque della Comunità Montana valli del Verbano.

«Tali operazioni, disposte dalla Commissione Italo-svizzera sulla pesca, oltre ad avere un impatto emozionale fortissimo, hanno una valenza straordinaria per la qualità delle nostre acque e per gli equilibri della nostra fauna ittica. – ha commentato l’assessore all’Ecologia di Luino Ivan Martinelli – Nel prossimo futuro sarà nostra cura fare in modo che di tali pregevoli azioni, dalle fasi di incubazione alle fasi di immissione, possano essere testimoni i nostri bambini e i nostri ragazzi. Proporremo incontri e approfondimenti nelle scuole per stimolare nei nostri giovani l’attenzione al tema importantissimo della tutela ambientale».

In ottica di salvaguardia della biodiversità acquatica e ambientale, la ASD Pescatori Alto Verbano si fa promotrice anche di un incontro dal titolo “Le nuove tecnologie al nostro fianco per la difesa delle acque”, che si terrà venerdì 8 aprile alle ore 11:00 al Teatro Sociale di Luino. In questa occasione verrà presentata la nuova applicazione “SIMILE Monitoraggio laghi”, realizzata dal Politecnico di Milano e finanziata dal programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020,che permetterà a chiunque di contribuire al monitoraggio dei laghi di Como, Lugano e Maggiore.