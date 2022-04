Una serata sul futuro della scuola con Luca Raina a Lonate Pozzolo

Venerdì 22 aprile 2022 alle ore 18.15 nella sala Ulisse Bosisio del Monastero San Michele di Lonate Pozzolo si terrà un incontro pubblico dal tema “Il futuro della scuola” organizzato dall’Assessorato alla gentilezza.

Sarà ospite Luca Raina, professore di storia e geografia de “Il collegio”, che racconterà la sua esperienza e verrà intervistato dai giovani redattori della redazione gentile.

Chi è Luca Raina

Luca Raina è Docente di lettere nella scuola secondaria di I grado, formatore e autore. Ha collaborato con il Politecnico di Milano curando corsi sul cloud learning e sperimentando percorsi di didattica innovativa in ambito museale e sull’uso della robotica per la risoluzione dei conflitti. Ha curato contenuti per l’editoria scolastica sulla didattica digitale; ha ideato e amministra il canale YouTube App per Prof. Conduce la trasmissione CrossOver Universo Nerd. Viaggia a ritroso nel tempo, saltuariamente, insegnando nella trasmissione televisiva di Rai 2 “Il Collegio”.