Servizi parascolastici e mensa, a Varese sono aperte le iscrizioni

A Varese sono aperte le iscrizioni ai servizi di prescuola, doposcuola e refezione scolastica per l’anno scolastico 2022/2023. A partire da martedì 20 aprile e fino al 25 maggio sarà possibile iscrivere i bambini e le bambine ai servizi parascolastici del Comune di Varese.

L’iscrizione ai servizi, per chi fosse interessato, dovrà essere rinnovata per l’anno 2022/23 anche se si era già iscritti negli anni precedenti. Per compilare l’iscrizione è necessario collegarsi on-line su questo sito accedendo tramite SPID o CIE.

Per eventuali informazioni, è possibile contattare gli uffici, a questi indirizzi email: rette.educativi@comune.varese.it (per i servizi di Prescuola, Doposcuola e Quota iscrizione Refezione giornaliera) e riscossionerette.cdcL74@vivendaspa.com (per qualsiasi informazione inerente il servizio di Refezione).