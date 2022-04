A Sesto Calende una raccolta di beni per i profughi ucraini

L’Amministrazione Comunale con i gruppi consiliari di Lega delle Libertà, Insieme per Sesto e Sesto 2030 e con la collaborazione di: Comunità Pastorale Sant’Agostino, Coordinamento delle Associazioni di Volontariato Sestesi, Associazione San Vincenzo De Paoli, Volontari del Parco del Ticino organizzano una Raccolta straordinaria di alimenti e generi di prima necessità per aiutare i rifugiati ucraini presenti sul territorio.

I beni raccolti saranno affidati alla Associazione San Vincenzo De Paoli per la distribuzione.

La raccolta avverrà presso i seguenti supermercati di Sesto Calende

sabato 9 aprile ore 9:00 – 18:00: Esselunga – Effegi S.p.A. (ex Carrefour)

sabato 23 aprile ore 9:00 – 18:00:: Esselunga – Effegi S.p.a. (ex Carrefour)

Di seguito l’elenco dei generi ammessi: OLIO OLIVA – OLIO DI SEMI – PATATE – CIPOLLE – UOVA – FORMAGGI – CAFFE’ – ZUCCHERO – CAVOLI – CARTA IGENICA – CAROTE – FARINA – BISCOTTI – CARNE MACINATA – BARBABIETOLA – GNOCCHI RIPIENI PRONTI – POMODORI – CETRIOLI – BRIOCHES CON CIOCCOLATO E MARMELLATA – LATTE – THE’ – MIELE.