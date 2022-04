Studentesse “cicerone“ al monastero di Cairate

L’iniziativa per conoscere un immobile di pregio ricco di storia e arte oggi adibito a museo e area espositiva

Il monastero di Santa Maria Assunta è un ex monastero che sorge entro i confini comunali di Cairate, oggi adibito a museo e area espositiva: il complesso è di proprietà della provincia di Varese e la sua visita è prenotabile tramite apposito servizio sul sito del Comune di Cairate.

La sorpresa è che saranno propro le studentesse del Liceo Marie Curie di Tradate ad essere le speciali “cicerone” nella giornata del 1 maggio (si replica il 15) per spiegare ai visitatori le bellezze culturali di questo edificio.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Pro loco e scuole per sensibilizzare i giovani all’attenzione per il patrimonio locale. Durante la settimana il Monastero è aperto su appuntamento per i gruppi, contattando la Pro loco Cairate, che si occupa sempre con dedizione della gestione del Monastero

L’evento è organizzato in collaborazione tra Proloco di Tradate e Comune.