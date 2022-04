“Sul filo di lana” in Comune a Varese

Mercoledì 11 maggio ore 17,45 Salone Estense, con la presentazione del libro di Loretta Napoleoni SUL FILO DI LANA.

Sarà presente l’autrice e parteciperanno le Associazioni “Varese in maglia” e “Mani di mamma”.

Il lavoro a maglia, per la scrittrice, è una metafora perfetta non solo per parlare di ricordi personali, ma anche per affrontare meccanismi globali economici e politici.