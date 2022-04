Un 66enne cade dalla moto e si ferisce al costato, interviene l’elisoccorso

Un motociclista di 66 anni è rimasto ferito in un incidente stradale sulla strada provinciale 69. L’uomo era quasi fermo allo stop, all’incrocio tra viale Europa e via Caduti angeresi, quando ha perso l’equilibrio. Nella caduta ha subìto un trauma intercostale a causa dello specchietto retrovisore. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale in codice giallo.