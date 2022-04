Un corteo in centro per la Varese che ripudia la guerra

Sono tornate anche questa settimana le manifestazioni contro la guerra della Rete Varese senza Frontiere: dopo quella di domenica 24 aprile davanti alla base Nato di Solbiate Olona a cui hanno partecipato centinaia di persone, un nuovo corteo, nel pomeriggio di sabato 30, ha animato il centro della città di Varese.

Con loro, più di quindici associazioni si sono affiancate per dire no a tutte le guerre con un corteo che si è snodato dalla piazza della stazione FS fino al pieno centro di Varese, in piazza Monte Grappa.

Qui si è conclusa la marcia ed è cominciato il momento di riflessione e di socialità, con la musica “militante” del “coordinamento musicisti contro le guerre” che ha visto tra i protagonisti gli Hierbamala, i solo White, Valentin Mufila, Alessio Lega, i Tongo Project, Amanaçer trio, Arcubra e Kora’s.