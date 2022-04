Un sabato in Biblioteca a Saronno per leggere insieme, in silenzio

Un momento per stare tranquilli, in silenzio, leggendo un buon libro, in uno spazio indicato per questo nobilissimo scopo.

Sabato 9 aprile dalle ore 11 alle ore 13 nella Biblioteca di Saronno si propone un insolito incontro per giovani che amano leggere: il Silent Book Club – https://silentbook.club/, un’ora di lettura silenziosa con altri, libera condivisione e libera chiacchiera. Si può portare un proprio libro o sceglierne uno in Biblioteca.

La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni sbc.saronno@gmail.com o informagiovani@comune.saronno.va.it.