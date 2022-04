Varese, aperto il bando per per la progettazione del polo della mobilità sostenibile a Valle Olona

Prosegue il percorso per la progettazione del polo di ricerca legato alla mobilità sostenibile, da insediare a Valle Olona, nell’area industriale dismessa e da recuperare: è aperto il bando legato alla realizzazione dello studio di fattibilità, corredato dai necessari elaborati economico-finanziari, per la creazione di un hub di ricerca e formazione, finanziato dal bando “Italia City Branding 2020” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’importo previsto per lo studio è di 162 mila euro, per un appalto previsto di 180 giorni. Tra i requisiti oggetto di valutazione, ci sono competenze professionali, titoli di studio e iscrizione negli appositi albi per i soggetti che compongono il gruppo di lavoro, con ad esempio figure con competenze in gestione di processi decisionali riferita ad enti pubblici e in strategie di crescita delle città e dei territori; competenze in innovazione, new business developement, competitività ed economia digitale.

Il termine entro cui presentare le offerte è il 6 maggio 2022 alle ore 12:00. Le proposte verranno aperte il 9 maggio 2022 alle ore 9:00. I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti tramite piattaforma Sintel: le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre le ore 12:00 del 28.04.2022. Le eventuali risposte saranno inoltrate tramite la funzionalità ‘Comunicazioni’ della piattaforma Sintel, entro le ore 12:00 del 29.04.2022, e pubblicate, entro lo stesso termine, in “Documentazione di gara” della piattaforma Sintel e su profilo di committente.

Tutte le informazioni sono sul sito del Comune di Varese.