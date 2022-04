L’estate targata Volandia avvicina bambini e ragazzi al mondo dell’aeronautica

Per l’estate 2022 Volandia – Parco e Museo del Volo propone due campus estivi nella meravigliosa location delle Officine Caproni, nella brughiera di Malpensa.

JUNIOR CAMP

La proposta Junior Camp è dedicata ai bambini dai 6 ai 13 anni, dura tutta l’estate, con una piccola pausa nelle settimane centrali del mese di agosto, dal lunedì al venerdì, con tante attività, a partire dai famosi cavalli di battaglia a scelta tra:

corso di modellismo aeronautico con kit dedicati e con il modellino finale che resterà a ricordo dell’esperienza vissuta qui al ns. Museo.

corso di fashion design/sartoria con una stilista per creare insieme tanti manufatti e capi da indossare

Nell’arco della settimana i bambini avranno la possibilità, con guide dedicate, di scoprire il mondo dell’aeronautica con imbarchi su aerei ed elicotteri, vivere un’esperienza diretta con i droni, scoprire lo Spazio con sessioni dedicate di planetario e di sfide all’astroquiz, cimentarsi in laboratori didattici e tanti giochi all’aperto.

Sono previsti sconti per i fratelli che partecipano insieme e per periodi prolungati. La proposta include lo spuntino del mattino, il pranzo cucinato nel ristorante intrerno e la merenda.

Le settimane verranno attivate in base alle iscrizioni ed a partire dal 09.06.2021.

TEEN CAMP

La proposta Teen Camp è dedicata ai ragazzi dalla terza media a 18 anni che attraverso simulazioni di volo, lezioni di droni e modellismo aeronautico attenderanno di vivere un’esperienza emozionante con la trasferta all’aeroporto di Biella per un volo introduttivo con istruttore su un aereo Tampico o Cessna, con visita in torre di controllo.

Non mancherà un’incursione nel mondo dello Spazio con il nuovo laboratorio del 2022 “Alla scoperta dello Spazio…dal laboratorio di Galileo ai giorni nostri”.

Per concludere la settimana assisteranno con il Com.te Boscolo, Pony 10 della Pattuglia Acrobatica Frecce Tricolori, alla messa in moto del Jet Provost e con una avvincente gara in pista di macchine telecomandate con motori a scoppio ed elettrici.

Il campus verrà attivato nelle settimane dal 21 al 25 giugno e dal 28 giugno al 2 luglio 2021.

Per maggiori informazioni Volandia vi invita all’Open Day del 7 maggio alle ore 15.00 con prenotazione al numero 0331 230642 oppure patrizia.checchi@volandia.it.

CONTATTI

Volandia – Parco e Museo del Volo

Via per Tornavento, 15, 21019 Somma lombardo VA

Sito | Facebook | Instagram | Youtube