Addio a Antonella Bufacchi, ex vicepresidente del CVA di Angera

E’ stato un triste risveglio, quello di questa mattina – martedì 10 maggio – nel Basso Verbano: si è spenta Antonella Bufacchi, ex vicepresidente del CVA di Angera, il corpo volontari ambulanza. (foto CVA – Angera)

Malata, nell’ultimo periodo Antonella aveva combattuto la propria battaglia dopo aver partecipato per tanti anni come volontaria per il CVA, ricoprendone anche un’importante carica. I funerali si terranno a Brebbia nel pomeriggio di domani domani, mercoledì 11 maggio – 14.30 -nella chiesa di Brebbia e saranno preceduti dal rosario a partire dalle 14.

Il saluto dell'associazione: "Insieme a te è volato in cielo un pezzo del nostro cuore. Continueremo a vivere con gioia sicuri che ci guiderai dall'alto. Chi combattere rischia di perdere, chi non combatte ha già perso. E tu, cara Antonella, ci hai dimostrato con tenacia la tua voglia di vivere".