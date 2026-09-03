Siempre tango ad Angera: musica e balli argentini sul lungolago

Il prato sul lungolago di fronte a piazza Garibaldi ad Angera si trasforma sulle note avvolgenti del tango argentino. Venerdì 11 settembre, alle 21.00, il Comune di Angera presenta lo spettacolo Siempre tango.

L’appuntamento vedrà protagonista la musica dal vivo del Trio Nuevo Encuentro insieme alle esibizioni di quattro coppie di ballerini.

Il Trio Nuevo Encuentro è formato da Miguel Angel Acosta alla chitarra e voce, David Pecetto al bandoneon e Carlos Buschini al basso. La formazione proporrà un repertorio che intreccia la tradizione del quartiere La Boca con sonorità moderne.

Ad arricchire la serata saranno le coreografie di Andrea Baccaro e Barbara Tomasina, affiancati sul palco da Marcos Walenhton con Amelia Aguilera, Duilio Dal Col con Cinzia Liviero, e Lorenzo Gussoni con Alice Fiorillo.

L’evento è a ingresso libero e aperto a tutti. In caso di maltempo o condizioni atmosferiche avverse, lo spettacolo si svolgerà al coperto all’interno della Sala Consiliare di Angera.