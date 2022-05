Al Teatro Sociale di Luino il Concerto di Primavera

La Musica Cittadina di Luino propone brani di repertorio di musica classica e moderna appositamente studiati per il programma della serata

Appuntamento a Luino per il tradizionale Concerto di Primavera sabato 4 giugno, alle 21, al Teatro Sociale. La Musica Cittadina di Luino propone brani di repertorio di musica classica e moderna appositamente studiati per il programma della serata. Parteciperanno al concerto alcuni allievi della scuola strumentale che già sono entrati a pieno merito a far parte dell’organico bandistico.

Nel corso della serata verranno distribuiti agli allievi gli attestati di frequenza alla Scuola Strumentale con gli esiti degli esami sostenuti nel corrente anno scolastico.

La rappresentazione è a entrata libera (nel rispetto delle vigenti norme sanitarie) ed è organizzata in collaborazione e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Luino.