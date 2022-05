Al via la stagione estiva del Comune di Varese: in programma 200 appuntamenti

Sono circa 200 gli appuntamenti che animeranno la stagione estiva di Varese con teatro, cinema all’aperto, mostre, musica, appuntamenti gastronomici e molto altro. Si preannuncia un’estate ricca di iniziative, quella presentata insieme al libretto, realizzato dal Comune, che farà da bussola e agenda per non perdere nemmeno un evento in programma. Tra e saranno tantissime le occasioni per varesini e turisti. Come sempre il cinema all’aperto ai Giardini Estensi offrirà una ricca programmazione di film. Tra le novità la rassegna teatrale di prosa che porterà grandi attori sul palco della tensostruttura, nel cuore del parco cittadino di via Sacco. Protagonista poi il borgo Unesco, con l’importante evento Tra Sacro e Sacro Monte, mentre la grande opera sarà in scena ai Giardini Estensi e nelle sale più belle del Palazzo Estense.

“Questa edizione dell’Estate varesina raccoglie proposte culturali diverse che rispondono alle esigenze di un pubblico molto vario – spiega l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – Inoltre l’amministrazione quest’anno lancia anche nuova rassegna dedicata al teatro di prosa, che si terrà nella cornice dei Giardini Estensi, con tre appuntamenti con grandi attori. Il ringraziamento va alle molte le realtà varesine che hanno contribuito a mettere insieme un programma corposo e intenso, che restituisce senso all’investimento di questi anni fatto per prolungare il più possibile la programmazione di eventi e dare così risposta alla vitalità espressa dalle realtà attive nel settore culturale”

33 & 45, Abaco, Arcigay, Ass. Musicale Mozart, Auser, Auto moto storiche, Banda musicale G.Verdi, Basilica di S.Vittore, Black & Blue, Chiesa evangelica, Compagnia teatrale Instabile Quick, Conoscere Varese, Coopuf, Filmstudio90, Freezone, Giornidispariteatro, Gli echi della natura, Italico Splendore, Karakorum, M.art.e, Officinambiente; Osservatorio astronomico, Parteno, Progetto zattera, Sax Academy, Solevoci, Soroptimist, Teatro Blu, Tra Sacro e Sacro Monte, Unuci e Varese Folk sono le numerose realtà che compongono il programma dell’estate 2o22.

GIUGNO

Mercoledì 1 giugno, TERRA MADRE, Nuova produzione Teatro Blu ore 21.00 – Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

Teatro concerto con immagini multimediali sulla bellezza della natura. Con Silvia Priori e Roberto Gerbolès (attori) e Francesca Galante

(voce), Ciro Radice (arrangiamenti musicali, pianoforte e synth) Opere video MahaLorenz Costumi Maria Barbara De Marco

Light Designer Lorenzo Ronchi. Regia di Silvia Priori e Roberto Gerbolès

Info: terraelaghifestival.com

Ingresso gratuito

Prenotazioni: info@teatroblu.it | +39 345 5828597

Da giovedì 2 a domenica 5 giugno, URBAN & LAKE STREET FOOD FESTIVAL, Località Schiranna – Cibi per tutti i gusti, Dj Set, musica dal vivo, Silent Disco, spettacoli di artisti di strada

Info: lakestreetfoodfestival.com

Venerdì 3 giugno, DI TERRA E DI CIELO 2022, ore 21.30 – Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5 – Omaggio a Icìar Bollaìn e Paul Laverty: EL OLIVO di Icìar Bollaìn. Con Anna Castillo, Javier Gutierrez, Manuel Cucala. Versione originale con sottotitoli in italiano. Sarà presente la regista Icìar Bollaìn

Ingr. € 6,50 / rid. € 5 / rid. soci under 25 € 3

Spagna 2016, 100’

Info: filmstudio90.it

sabato 4 giugno, SAVE THE LAKE | DISEGNIAMO IL LAGO – ore 10.30 Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

Mostra e premiazione del concorso di disegno per bambini

Info: savelakevarese.org

domenica 5 giugno 15° RADUNO REGIONALE FITP FOLKLORE LOMBARDO- Giardini Estensi Via Sacco, 5 ore 10.30 sfilata nel centro storico, ore 11.30 Santa Messa in Basilica di San Vittore, ore 14.30 balli folk – fontana dei Giardini Estensi

Esposizione arti, mestieri e raggiere

Evento organizzato per i 95 anni del gruppo Folk Bosino

VESPRO D’ORGANO

ore 16.30

Basilica di San Vittore

Piazza San Vittore

Organista Emanuele Vianelli

Evento organizzato dalla Parrocchia di San Vittore Martire

Info: santantonioabatevarese.it

mercoledì 8 giugno, IL MUSICAL ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE ore 21.00 – Teatro di Varese, Piazza della Repubblica

Regia Liliana Maffei, Musiche e arrangiamenti Enrico Salvato, Testi canzoni Mirko Sartorio e Liliana Maffei

Soggetto Lewis Carroll

Drammaturgia Liliana Maffei

Coreografie Michela Cremona

Direttrice di coro Angela Ballerio

Insegnante di canto Elena Altemani

Luci Marco Grisa

Costumi Serena Casarin

Vocal coach Giusy Consoli

Evento organizzato da Civico Liceo Musicale “R. Malipiero”

Prevendite: Liceo Musicale, via Garibaldi 4 – orari pomeridiani

Prenotazione biglietti + 39 0332 255042 | +39 347 2820328

giovedì 9 giugno, INCONTRI D’AUTORE | RENATA ASQUER, “IL CINEMA DEL PRIGIONIERO” Ensemble edizioni

ore 18.00 Biblioteca Civica Via Sacco, 9

giovedì 9 giugno, DI TERRA E DI CIELO 2022 ore 21.30 – Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

Ingr. € 6,50 / rid. € 5 / rid. soci under 25 € 3

LUNANA – IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO

di Pawo Choyning Dorji, Bhutan 2019, 110’

Con Sherab Dorji e Pem Zam

Info: filmstudio90.it

da giovedì 9 a sabato 11 giugno, FESTA DEL RUGBY VARESE ‘22 – Centro sportivo Rugby Varese “Aldo Levi”

Info: festarugbyvarese.it | FB @festarugbyvarese

venerdì 10 giugno, TRA VILLE E GIARDINI IX EDIZIONE – Giardini Estensi e Tensostruttura Via Sacco, 5

ore 19.00 partenza gara podistica bimbi scuole primarie 300 mt

ore 20.00 partenza gara podistica competitiva 11,3 km

ore 20.15 partenza gara podistica non competitiva 6,45 km

All’interno dei Giardini percorso di circa 3 km

denominato DogRun per gli amici a quattro zampe.

Evento organizzato da ASD Runner Varese

sabato 11 giugno, GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE 2022 E CELEBRAZIONE DEL 70° DI AVIS COMUNALE VARESE

Piazza Monte Grappa dalle ore 9.30 punto informativo Avis Comunale Varese, ore 15.30 dimostrazione Unità Cinofila Polaria Malpensa

dalle ore 16.00 musica dal vivo, ore 17.00 celebrazione e consegna benemerenze con la presenza delle autorità

Info: avisvarese.it

CONFERENZA CAFFÈ FILOSOFICO “PERCHÈ GUERRA?”

A cura di Antonio Balistreri

ore 10.30 Biblioteca Civica Via Sacco, 9

3a GIORNATA DEL RIUSO E DEL RICICLO

ore 15.00 – 17.00

Circolo di Capolago

Via Fé, 21

Info: cooperativacapolago@gmail.com

+39 366 9752671

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA CLUB VARESE 1952-2022 70° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE

ore 21.30 – 23.00

Cortile d’Onore di Palazzo Estense

Via Sacco, 5

“Arpa di Luce” performance musicale visiva poetica

di Pietro Pirelli e Gianpietro Grossi

sabato 11 e domenica 12 giugno, FESTA DELLO SPORT – Oratorio di Velate Piazza Santo Stefano

Stand gastronomico

Evento organizzato da ASD Torre di Velate

domenica 12 giugno, ITALIAN RAID COMMANDO 2022 | 34a edizione

Competizione internazionale per pattuglie militari “Lombardia 2022”

ore 9.30 ammassamento per sfilata

ore 10.00 sfilata per le vie della città

ore 10.15 deposizione di corona al Monumento ai Caduti

di Piazza Repubblica

ore 10.20 sfilata da Piazza Repubblica ai Giardini Estensi

ore 10.45 – 12.00 premiazione ai Giardini Estensi

Evento organizzato da UNUCI Lombardia

34a SAGRA DELLE CILIEGIE

Via Sacco e Via Robbioni 5

domenica 12 giugno, INCONTRI TRA CIELO E TERRA

ore 10.00 – 14.00

Osservatorio “G.V. Schiaparelli”

Cittadella di Scienze della Natura, Campo dei Fiori

Porte aperte all’Osservatorio: boschi e prati magri.

Percorso nel bosco e visite alla serra fredda.

A seguire visita all’Osservatorio e alla cupola scientifica,

osservazione del Sole nel laboratorio solare e laboratori didattici

Info: astrogeo.va.it

#INBIBLIOTECA | CLASSICI #INBIBLIOTECA

I racconti nel racconto: i “racconti falsi” nell’Odissea

ore 15.00

Biblioteca Civica

Via Sacco, 9

A cura della Biblioteca di S. Ambrogio “Legger mente”

Prenotazione consigliata

Info: +39 0332 255273 – biblioteca@comune.varese.it

FB Biblioteca Varese – IG bibliotecavarese

USCITE NARRANTI

ore 15.00

Parcheggio via Acquadro, Bodio Lomnago (VA)

Il filare di Pioppi più romantico della provincia

Associati Officinambiente € 6

Non associat € 6 + € 3 tessera associativa

Minori fino a 15 anni gratis se associati,

altrimenti € 3 tessera associativa

Info: officinambiente.org

IL G.T.C. GRUPPO TEATRALE CRENNESE PRESENTA LA VERITÀ

ore 20.30 Sala Montanari Via dei Bersaglieri, 1

Spettacolo in due atti tratto da “Perfetti Sconosciuti”

di Paolo Genovese

Adattamento di Valeria Longo

Regia Cesare Zoia, Aiuto Regia Gianluca Pozzi, Valeria Longo.

Evento promosso da Lions Club – Club Satellite Palazzo Estense

in collaborazione con il Club Varese Città Giardino, Federazione

Italiana Teatro Amatori

Ospite speciale: rapper Brazzo

Prenotazione consigliata Whatsapp +39 338 1358362

Ingresso a offerta libera

FB GTC – Gruppo Teatrale Crennese

lunedì 13 giugno

VARESE: ESTATE CON I GRANDI ATTORI LA SIRENA. Legge Luca Zingaretti dal racconto Lighea

di Giuseppe Tomasi di Lampedusa ore 21.30

Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

Drammaturgia Luca Zingaretti

Musiche composte da Germano Mazzocchetti eseguite dal vivo

da Fabio Ceccarelli

Produzione Zocotoco srl

Biglietto intero € 25; ridotto € 18

giovani fino a 18 anni; studenti under 26; adulti over 65

Abbonamento intero € 65; ridotto € 48,75

Prevendita biglietti e abbonamenti:

MIV – Multisala Impero Varese – via Giuseppe Bernascone, 13

tutti i giorni dalle 16.00 alle 21.30

Tel +39 0332 284004 | www.multisalaimpero.com

Info: comune.varese.it

martedì 14 giugno

VARESE ESTENSE FESTIVAL MENOTTI 2022 ore 18.00 – Salone Estense Via Sacco, 5

Inaugurazione del Festival

A seguire

FRANCESCO III E IL BRACCIALETTO DI BOSSO

Una leggenda da Varese alla Borgogna

Presentazione del libro di Mario Visco, a cura di Enzo Laforgia

(Edizioni Macchione)

Seguirà aperitivo

Ingresso libero

Info: organizzazione@teatrogiornidispari.it | +39 327 7968987

ESTERNO NOTTE 2022 ore 21.45 – Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

NEL MIO NOME di Nicolò Bassetti – Italia 2022, 93’

In collaborazione con VARESE PRIDE

Info: filmstudio90.it

mercoledì 15 giugno I CANI, LA MIA VITA ore 20.30 – Sala Montanari Via dei Bersaglieri, 1

Incontro con l’autrice Sara Turetta, Presidente Save The Dogs

Ingresso libero con prenotazione

Info: +39 345 5787300 | caniledivarese@legadelcane-va.com

VARESE ESTENSE FESTIVAL MENOTTI 2022 ore 21.00 – Salone Estense Via Sacco, 5

UNA VITA PER DUE MONDI Produzione TEATRO BLU

Biografa in musica a tinte chiare di Gian Carlo Menotti

Di Silvia Priori e Roberto Gerbolés

Con Silvia Priori

Pianoforte Maestro Fabio Bagatin, Soprano Francesca Patané

Baritono Marco Chingari

Posto unico non numerato € 15

Ridotto Soci Filmstudio 90, Under 25

Over 65 e gruppi da minimo 10 persone € 12

Biglietteria attiva presso il Salone Estense dalle ore 19.00

no prevendita

Info: organizzazione@teatrogiornidispari.it | +39 327 7968987

giovedì 16 giugno, VARESE ESTENSE FESTIVAL MENOTTI 2022 ore 18.00 – Salone Estense Via Sacco, 5

Così Fan Tutte

Introduzione all’opera della musicologa e giornalista

Lidia Bramani

Ingresso libero

Info: organizzazione@teatrogiornidispari.it | +39 327 7968987

ESTERNO NOTTE 2022 ore 21.00- Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

Apertura musicale con THE HEVALS

(rock band allievi MONDOMUSICA)

Dalle 19.30 degustazione dei prodotti del raviolificio

Lo Scoiattolo e del Birrificio Sociale di Malnate

ore 21.45

LICORICE PIZZA di Paul Thomas Anderson – USA 2021, 133’,

Info: filmstudio90.it

venerdì 17 giugno

FESTIVAL ECHI URBANI SERENATA PER UN SATELLITE

Itinerari tra musica e astrononia

Sala Montanari

Via dei Bersaglieri, 1

Docenti mdi ensemble

Direzione artistica Corinna Canzian

ore 9.00 Lezioni individuali

ore 14.30 Workshop “Sai improvvisare?”

Su prenotazione (aperto agli uditori)

Info: gliechidellanatura.academy/

FESTIVAL IN CANTO A VARESE

ore 18.00 e 21.00 concerti nelle piazze, chiese e giardini

Workshop per direttori di coro – Castello di Masnago Via Cola di Rienzo, 42

Docente Petra Grassi

Coro laboratorio Coro da Camera di Varese

Direttore Gabriele Conti

ore 16.00-18.45 incontro con il docente e prima lezione

ore 20.00-22.30 prova con il coro laboratorio

Info: eventi.solevoci.it

sabato 18 giugno, MERCATO DELLA TERRA SLOW FOOD

Info: fondazioneslowfood.com | FB @slowfoodvarese

FESTIVAL ECHI URBANI SERENATA PER UN SATELLITE

Itinerari tra musica e astrononia – Sala Montanari

Via dei Bersaglieri, 1

Musicisti e docenti mdi ensemble, Donatella Reggiori,

esperti dell’Osservatorio “G. V. Schiaparelli”

Direzione artistica Corinna Canzian

ore 10.00 Laboratorio di ascolto “La musica contemporanea

e le nuove tecniche”

ore 17.30 Training dinamico “Come gestire la paura da palcoscenico?”

Osservatorio “G. V. Schiaparelli”

Località Campo dei Fiori

ore 20.00 Ritrovo all’Osteria Irma (Via Al Belvedere, 17)

per visita ed escursione guidata all’Osservatorio

ore 22.30 Concerto al buio e osservazione del cielo

con l’esecuzione del quartetto n. 9 di G. F. Haas

Servizio navetta per l’escursione-concerto su prenotazione

entro il 10 giugno

Prenotazioni su: gliechidellanatura.academy/

sabato 18 giugno, TRAGUARDO 100° | TRE VALLI VARESINE 1919-2021

Presentazione del libro sulla storia della Tre Valli Varesine ore 10.30 – Sala Montanari Via dei Bersaglieri, 1

Info: trevallivaresine.it

FESTIVAL IN CANTO A VARESE ore 18.00 e 21.00 concerti nelle piazze, chiese e giardini

Workshop per direttori di coro – Castello di Masnago Via Cola di Rienzo, 42

Docente Petra Grassi

Coro laboratorio Coro da Camera di Varese

Direttore Gabriele Conti

ore 10.00-13.00 lezione con il docente

ore 14.30-19.30 prova con il coro laboratorio

Info: eventi.solevoci.it

VARESE PRIDE

Varese sposa i diritti

Parata nel centro della città in occasione della Pride Week 11-18

giugno 2022

Info: varesepride.it

#INBIBLIOTECA | CONTAMINAZIONI #INBIBLIOTECA

La narrativa in gioco

I giochi da tavolo moderni invadono la Biblioteca

ore 21.00

Biblioteca Civica

Via Sacco, 9

Serata con l’APS IN LUDO VERITAS

Prenotazione consigliata

Info: +39 0332 255273 – biblioteca@comune.varese.it

FB Biblioteca Varese – IG bibliotecavarese

VARESE ESTENSE FESTIVAL MENOTTI 2022

ore 21.00

Fontana dei Giardini Estensi

Via Sacco, 5

NUOVA PRODUZIONE InOpera Factory

Così Fan Tutte (ossia la scuola degli amanti)

di Wolfgang Amadeus Mozart

Libretto di Lorenzo Da Ponte

Orchestra Canova

Maestro concertatore e direttore d’orchestra

Enrico Saverio Pagano

Regia, scene e costumi Serena Nardi

Coro Arnatese

Maestro del Coro Monica Balabio

Maestro del cembalo Nicolò Pellizzari

Posto unico non numerato intero: settore A € 34,

settore B € 28 (prevendita esclusa)

Ridotto Soci Filmstudio 90, Under 25,

Over 65: settore A € 28, settore B € 22

(prevendita esclusa)

Ingresso gratuito per ragazzi under 12

Prevendita biglietti midaticket.it/

In caso di pioggia spettacolo rinviato a domenica 19 giugno

Info: organizzazione@teatrogiornidispari.it | +39 327 7968987

sabato 18 e domenica 19 giugno

26a FESTA PATRONALE

Parrocchia San Giovanni Battista – Avigno

Via Astico, 14

Info: FB Avignofest | IG avignofest_

domenica 19 giugno

MOTOGIRO SOLIDALE A.N.C. VARESE | I edizione

Ritrovo ore 9.00, partenza ore 10.00

Ippodromo – Largo Martiri della Libertà

Ritorno previsto per le ore 12.15/12.30

Offerta a partire da € 10

Il ricavato verrà interamente devoluto all’associazione sportiva

POLHA Varese

Evento organizzato da Associazione Nazionale Carabinieri

Info: ancvarese.com | anc-sezionevarese@virgilio.it

domenica 19 giugno

FESTIVAL ECHI URBANI SERENATA PER UN SATELLITE

Itinerari tra musica e astrononia

Sala Montanari

Via dei Bersaglieri, 1

Docenti mdi ensemble

Direzione artistica Corinna Canzian

ore 10.00 Workshop “Sai improvvisare?”

ore 18.00 Concerto finale degli studenti “Sai improvvisare?”

Ingresso libero

Info: gliechidellanatura.academy/

FESTIVAL IN CANTO A VARESE ore 11.00, 18.00 e 21.00 – concerti nelle piazze, chiese e giardini

Workshop per direttori di coro – Castello di Masnago Via Cola di Rienzo, 42

Docente Petra Grassi

Coro laboratorio Coro da Camera di Varese

Direttore Gabriele Conti

ore 10.00-11.15 lezione con il docente

ore 11.30-13.00 prova con il coro laboratorio

ore 15.00-17.00 prova nella Chiesa di S. Antonio, piazza Motta

ore 18.00 concerto nella Chiesa di S. Antonio

Info: eventi.solevoci.it

USCITE NARRANTI ore 15.00

Parcheggio pubblico via Ganna a Bedero Valcuvia (VA)

Per la Valcuvia tra i boschi di Bedero e Mondonico

Associati Officinambiente € 6

Non associati Officinambiente € 6 + € 3 tessera associativa

Minori fino a 15 anni gratis se associati,

altrimenti € 3 tessera associativa

Info: officinambiente.org

#INBIBLIOTECA | NUOVILINGUAGGI #INBIBLIOTECA

Disegna il tuo personaggio

Laboratorio di disegno con Tommaso Bianchi ore 16.00

Biblioteca Civica Via Sacco, 9

A cura di Comicarte Varese

Prenotazione consigliata

Info: +39 0332-255273 – biblioteca@comune.varese.it

FB Biblioteca Varese – IG bibliotecavarese

NOTE SULL’ACQUA

Villaggio Cagnola – Rasa di Varese

Raduno Bandistico promosso da Anbima Varese, con la

partecipazione di Banda Azzurra Castronno e Corpo Musicale

Libertà Rasa di Varese

lunedì 20 giugno VARESE: ESTATE CON I GRANDI ATTORI

La fatalità della rima

Omaggio a Giorgio Caproni ore 21.30 – Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

Di e con Fabrizio Gifuni

Biglietto intero € 25; ridotto € 18

(giovani fino a 18 anni; studenti under 26; adulti over 65)

Abbonamento intero € 65; ridotto € 48,75

Prevendita biglietti e abbonamenti:

MIV – Multisala Impero Varese – via Giuseppe Bernascone, 13

tutti i giorni dalle 16.00 alle 21.30

Tel +39 0332 284004 | www.multisalaimpero.com

Info: comune.varese.it

martedì 21 giugno

RECOVERY {GREEN} SOUND | FESTA DELLA MUSICA ore 18.00 – Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

Sesta edizione della Festa d’Estate Saxofonistica

con il concerto a tempo unico dell’Ensemble de Saxophones

di Varese con la partecipazione di 40 saxofonisti dai 6 anni

in su provenienti da diverse realtà musicali varesine

In occasione della 28a Festa della Musica, la grande

manifestazione celebrata nella stessa giornata in tutta Europa

che coinvolge tutti i generi musicali e di pubblico

Evento organizzato da Sax Academy

QUESTA VOLTA NO. NON RESTATE SPETTATORI ore 21.00 – Sala Montanari Via dei Bersaglieri, 1

Di Paolo Franzato

Attori Gruppo Ragazzi Accademia Teatro Franzato di Varese

Presentazione della Dott.ssa Cristina Mastronardi

Regia di Paolo Franzato e Marco Rodio

Info e prenotazioni: +39 347 4657358

Lo spettacolo fa parte del programma

del Festival Teatro & Territorio 2022 – XXVII edizione

“L’inconscio che crea” in dedica

a Evgenij Bagrationovič Vachtangov

Direzione Artistica e Culturale di Paolo Franzato

con il patrocinio di Comune di Varese, Provincia di Varese,

Università degli Studi dell’Insubria

Info: franzato.it/info

mercoledì 22 giugno, LA FIGURA DI GIUSEPPE MAZZINI A 150 ANNI DALLA MORTE

ore 9.00 – 12.30 – Sala Montanari Via dei Bersaglieri, 1

Convegno con il Prof. Michele Finelli, Presidente Nazionale

Associazione Mazziniana Italiana

VARESE ESTENSE FESTIVAL MENOTTI 2022 ore 18.00 – Salone Estense Via Sacco, 5

La Famiglia Erard

Un percorso storico fra documenti e strumenti musicali

Presentazione libro a cura dell’autore Giuliano Marco Mattioli

(Ed. Zecchini)

Intermezzi musicali con arpa a cura dell’autore stesso

Info: organizzazione@teatrogiornidispari.it | +39 327 7968987

ESTERNO NOTTE 2022 ore 21.45

Tensostruttura dei Giardini Estensi

Via Sacco, 5

IL CAPO PERFETTO di Fernando León de Aranoa – Spagna 2021, 115’

Info: filmstudio90.it

giovedì 23 giugno, ESTERNO NOTTE 2022 | VARESE ESTENSE FESTIVAL MENOTTI 2022

FAR FINTA DI ESSERE SANI (OMAGGIO A GABER) ore 21.00

Fontana dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

Di Giorgio Gaber e Sandro Luporini

Produzione Tieffe Teatro Milano in collaborazione

con la Fondazione Giorgio Gaber

Adattamento e regia Emilio Russo

Con Andrea Mirò, Enrico Ballardini e “Musica da Ripostiglio”

Costumi Pamela Aicardi

Luci Andrea Violato

Posto unico non numerato: settore A € 15, settore B € 12

(prevendita esclusa)

Ridotto Soci Filmstudio 90, Under 25, Over 65: settore A € 10

settore B € 8 (prevendita esclusa)

Ingresso gratuito per ragazzi under 12

Prevendita biglietti su midaticket.it/

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà

al Cinema Teatro Nuovo di Varese

Info: organizzazione@teatrogiornidispari.it | +39 327 7968987

venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 giugno XXXI COPPA TRE LAGHI E VARESE-CAMPO DEI FIORI 2022

Nuova edizione della manifestazione insignita lo scorso anno

di due prestigiosi premi quali la Manovella d’Oro ASI e il Premio

Cultura ASI, organizzata dal Club Auto Moto Storiche Varese

Info: varesecampodeifiori.it | automotostorichevarese.it

sabato 25 giugno SOLEVOCI FESTIVAL

1° SIMPOSIO SOLEVOCI | Il coro Pop – Istruzioni per l’uso

Sala Montanari Via dei Bersaglieri, 1

Una serie di interventi tenuti da luminari della coralità Pop,

idee e prassi per migliorare lo stato attuale della coralità ritmica

in Italia.

Per direttori di coro, compositori e arrangiatori, insegnanti

di canto, coristi.

Con la partecipazione straordinaria di Deke Sharon

ore 9.45 – 12.30 Simposio – Il Coro Pop – istruzioni per l’uso

ore 14.00 – 18.00 – Workshop & Talks

ore 18.00 – 19.30 Dovesicanta.it

ore 21.00 Coaching & Open Singing

ore 23.00 A Cappella Party Night

Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria

Info: eventi.solevoci.it

VARESE ESTENSE FESTIVAL MENOTTI 2022 ore 15.00 – Sala convegni di Villa Recalcati Piazza Libertà

Francesco Tamagno e Giuseppe Verdi: Otello e il Teatro Sociale

di Varese

Incontri di approfondimento sul rapporto tra Verdi e il grande

tenore Francesco Tamagno che visse a Varese, nella dimora

dove si costituì il primo nucleo edilizio dell’Ospedale di Circolo.

Relatori Massimiliano Broglia, Mario Chiodetti

Seguirà aperitivo

Info: organizzazione@teatrogiornidispari.it | +39 327 7968987

domenica 26 giugno SOLEVOCI FESTIVAL

Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria – Sala Montanari Via Dei Bersaglieri, 1

ore 10.00 – 12.30 Morning Singing – Singing Games and

Improvisation

Teatro di Varese

Piazza della Repubblica

Competition – A Cappella Pop

ore 14.30 – Charmonie Vocal Group

ore 14.50 – The Roomors

ore 15.10 – Axiom

ore 15.30 – A.K.A. Crescendo

ore 15.50 – Collettivo Meraki

ore 17.00 – 19.00 incontro pubblico giuria – gruppi vocali

e annuncio vincitore

ore 21.00 – Concerto Vincitori

Info: eventi.solevoci.it

#INBIBLIOTECA | CONTAMINAZIONI #INBIBLIOTECA

ore 10.00-11.30 | 14.30-16.00 – Biblioteca Civica Via Sacco, 9

“Odissea” viaggio teatrale all’interno dei giardini estensi

a cura di APS DRAO

Spettacolo adatto sia per un pubblico adulto che per bambini

Prenotazione obbligatoria

“Dal cane Argo al topo di Filelfo, i nostri animali straordinari”

ore 17.30

Cortile Biblioteca

Reading a cura dell’APS Parole in viaggio

Durante la rassegna #INBIBLIOTECA verranno esposte alcune edizioni preziose dell’Odissea parte del Fondo Antico

Prenotazione consigliata

Info: +39 0332 255273 – biblioteca@comune.varese.it

FB Biblioteca Varese | IG bibliotecavarese

ARTIGIANI IN BORGO 2022

Borgo di Santa Maria del Monte

ore 10.00 – 20.00

Mostra mercato di artigianato artistico

e percorso sonoro di musica itinerante

Evento organizzato da Mani Maestre di A.P.S. Parteno

Con la collaborazione dell’Ass. Amici del Sacromonte e Pro Loco

Varese, Emporio del Sacro Monte e Location Camponovo.

ROMEO E GIULIETTA REVOLUTION ore 21.00 – Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5 Musical prodotto da M.ART e Scuola dello Spettacolo

Regia di Lia Locatelli

Regia tecnica Niccolò Maggio

Ex producer Caterina Rossi

Special guest Beatrice Barberis

lunedì 27 giugno, FESTIVAL DEL TEATRO, DELLA MUSICA E DELLA COMICITÀ DELLE TERRE INSUBRI CITTÀ DI LUINO 2022

16a edizione ore 21.00 – Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

Binario morto

Testo di Andrea Vitali

Regia e trasposizione teatrale di Francesco Pellicini

Con Andrea Vitali, Francesco Pellicini,

Max Peroni, Fazio Armellini

Info: festivalcomicita.it

martedì 28 giugno, ESTERNO NOTTE 2022 ore 21.45 – Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

IL RITRATTO DEL DUCA di Roger Michell – Gran Bretagna 2020, 96’

Info: filmstudio90.it

giovedì 30 giugno ESTERNO NOTTE 2022 ore 21.45 – Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

ARIAFERMA di Leonardo Di Costanzo – Italia 2021, 117’

Info: filmstudio90.it

LUGLIO

venerdì 1 luglio, VARESE ESTENSE FESTIVAL MENOTTI 2022 ore 18.00 – Sala convegni di Villa Recalcati Piazza Libertà

Gian Carlo Menotti: un musicista varesino nel mondo

Giornata studio sul compositore e librettista italiano Gian Carlo

Menotti. Fino al giorno della sua scomparsa (2007) è stato il

compositore d’opera vivente piú rappresentato al mondo

Relatori Fabio Vacchi e Attilio Piovano

Info: organizzazione@teatrogiornidispari.it | +39 327 7968987 ore 21.00 – Fontana dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

GLORIA CAMPANER

Chopin: il viaggio delle emozioni

La pianista di fama internazionale, dalla carriera ricca di

riconoscimenti prestigiosi, presenta un programma interamente

dedicato a Fryderyk Chopin

Posto unico non numerato intero: settore A € 15, settore B € 12

(prevendita esclusa)

Ridotto Soci Filmstudio 90, Under 25, Over 65: settore A € 10

settore B € 8 (prevendita esclusa)

Ingresso gratuito per ragazzi under 12

Prevendita biglietti su midaticket.it/

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà al Salone Estense

Info: organizzazione@teatrogiornidispari.it | +39 327 7968987

da venerdì 1 a domenica 3 luglio

COTECHINATA VELATESE71a edizione dalle ore 18.00 Oratorio di Velate

Evento presentato dal Corpo Musicale Edelweiss

3 giorni di festa e un ricco banco gastronomico vi aspettano:

Le serate saranno rallegrate dai gruppi SLYDE AWAY,

ACOUSTIKA e Dj Alex

Info: FB @banda.velate

sabato 2 luglio VARESE ESTENSE FESTIVAL MENOTTI 2022 ore 15.00 – Sala convegni di Villa Recalcati Piazza Libertà

Gian Carlo Menotti: un musicista varesino nel mondo

Incontri di approfondimento sul grande compositore e librettista italiano. Fino al giorno della sua scomparsa (2007) è stato il compositore d’opera vivente piú rappresentato al mondo

Relatori: Fabio Vacchi e Attilio Piovano.

Seguirà aperitivo.

Ingresso libero

Info: organizzazione@teatrogiornidispari.it | +39 327 7968987

VARESE ESTENSE FESTIVAL MENOTTI 2022

In collaborazione con Filmstudio 90 ore 21.00 – Fontana dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

SE NON POSSO BALLARE… NON É LA MIA RIVOLUZIONE

Ispirato al libro “Il catalogo delle donne valorose” di Serena Dandini

Con: Lella Costa

Progetto drammaturgico e regia di Serena Sinigaglia

Scrittura scenica di Lella Costa e Gabriele Scotti

Scene di Maria Spazzi

Un progetto a cura di MISMAONDA prodotto da CENTRO TEATRALE BRESCIANO e TEATRO CARCANO MILANO – Partner THE CIRCLE ITALIA

Posto unico non numerato intero: settore A € 20,

settore B € 16 (prevendita esclusa)

Ridotto Soci Filmstudio 90, Under 25, Over 65:

settore A € 16 settore B € 12 (prevendita esclusa)

Ingresso gratuito per ragazzi under 12

Prevendita biglietti su midaticket.it/

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà

al Cinema Teatro Nuovo di Varese

Info: organizzazione@teatrogiornidispari.it | +39 327 7968987

domenica 3 luglio CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE “G. VERDI” DI CAPOLAGO ore 21.00 – Cortile d’Onore di Palazzo Estense

Via Sacco, 5

Info: bandacapolago.com

RADICI AL FUTURO

La città narrata

Località Rasa

Info: instabilequick.com

lunedì 4 luglio ESTERNO NOTTE 2022 ore 21.30 – Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

ILLUSIONI PERDUTE di Xavier Giannoli – Francia 2021, 144’

Info: filmstudio90.it

martedì 5 luglio SPETTACOLO PER BAMBINI ore 21.00 – Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

Evento organizzato da Progetto Zattera Teatro

Info: progettozattera.com

mercoledì 6 luglio VARESE ESTENSE FESTIVAL MENOTTI 2022 ore 18.00 Salone Estense Via Sacco, 5

Donne e impresa culturale. I grandi circuiti lirici e musicali

Incontro con Francesca Moncada di Paternò, fondatrice

e amministratore unico de Le Dimore del Quartetto

Info: organizzazione@teatrogiornidispari.it | +39 327 7968987

ESTERNO NOTTE 2022 ore 21.00 “conversazione musicale” con Claudio Farinone e Alessandro De Rosa

ore 21.30 – Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

ENNIO di Giuseppe Tornatore – Italia 2021, Italia/Belgio/Cina/

Giappone 2021, 150’

Info: filmstudio90.it

giovedì 7 luglio TRA SACRO E SACRO MONTE 2022 ore 21.00

Festival teatrale del Sacro Monte di Varese

Direttore artistico Andrea Chiodi

Info: trasacroesacromonte.it

ESTERNO NOTTE 2022 ore 21.30 – Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

L’ARMA DELL’INGANNO – Operazione Mincemeat

di John Madden – Gran Bretagna 2022, 121’

Info: filmstudio90.it

venerdì 8 luglio INCONTRI TRA CIELO E TERRA ore 21.00 – Belvedere Paolo VI – Sacro Monte “Osserviamo la Luna”

Serata dedicata all’osservazione della Luna.

Conferenza introduttiva a cura di Giuditta Galli, geologa ed esperta del nostro satellite naturale

Info: astrogeo.va.it

sabato 9 luglio

TRA SACRO E SACRO MONTE VA IN CITTÀ

Info: karakorum.it

VARESE ESTENSE FESTIVAL MENOTTI 2022 ore 21.00 – Fontana dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

NUOVA PRODUZIONE InOpera Factory

The Telephone, or L’Amour à trois

Musica e libretto di Gian Carlo Menotti

Orchestra Canova

Direttore: Enrico Saverio Pagano

Regia, scene e costumi Serena Nardi

Personaggi e interpreti:

Lucy: Sabrina Cortese

Ben: Giacomo Nanni

The Medium

Musica e libretto di Gian Carlo Menotti

Orchestra Canova

Direttore: Enrico Saverio Pagano

Regia, scene e costumi: Serena Nardi

Posto unico non numerato intero: settore A € 34

settore B € 28 (prevendita esclusa)

Ridotto Soci Filmstudio 90, Under 25, Over 65: settore A € 28

settore B € 22 (prevendita esclusa)

Prevendita biglietti su midaticket.it/

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà

al Cinema Teatro Nuovo di Varese

Info: organizzazione@teatrogiornidispari.it | +39 327 7968987

domenica 10 luglio TRA SACRO E SACRO MONTE 2022 Sacro Monte

Festival teatrale del Sacro Monte di Varese

Direttore artistico Andrea Chiodi

Info: trasacroesacromonte.it

RADICI AL FUTURO

La città narrata

Bobbiate

Info: instabilequick.com

lunedì 11 luglio

ESTERNO NOTTE 2022

ore 21.30

Tensostruttura dei Giardini Estensi

Via Sacco, 5

TRA DUE MONDI di Emmanuel Carrère – Francia 2021, 106’

Info: filmstudio90.it

martedì 12 luglio

C’ERA UN VOLTA UN LAGO DEI CIGNI… E SE…?

ore 21.00

Tensostruttura dei Giardini Estensi

Via Sacco, 5

Spettacolo di danza classica e contemporanea

con Mattia Imperatore

Voce narrante Betty Colombo

giovedì 14 luglio TRA SACRO E SACRO MONTE 2022

Sacro Monte

Festival teatrale del Sacro Monte di Varese

Direttore artistico Andrea Chiodi

Info: trasacroesacromonte.it

VARESE ESTENSE FESTIVAL MENOTTI 2022 ore 21.00 – Villa Recalcati Piazza Libertà

A. Vivaldi / M. Richter, Le quattro Stagioni

F. Mendelssohn, Sinfonia n. 10 per archi

Orchestra d’archi I Pomeriggi Musicali di Milano

Direttore: Aram Khacheh

Violino: Gennaro Cardaropoli

Posto unico non numerato intero: € 15 (prevendita esclusa)

Ridotto Soci Filmstudio 90, Under 25, Over 65: € 10

(prevendita esclusa)

Ingresso gratuito per ragazzi under 12

Prevendita biglietti su ticketone.it/

e la sera stessa in loco

Info: organizzazione@teatrogiornidispari.it | +39 327 7968987

ESTERNO NOTTE 202 ore 21.15

LA NOTTE BRUCIA di Angelica Gallo – Italia 2021

Saranno presenti Angelica Gallo e Virginia Apicella,

protagonista di NEVIA

ore 21.30 – Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

NEVIA di Nunzia De Stefano – Italia 2019, 86’,

Info: filmstudio90.it

venerdì 15 luglio VARESE GOSPEL & SOUL ore 21.00

Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

Dal 1999 dedicato al Gospel e dal 2020 anche al Soul.

Soul Band e Cori Gospel popoleranno il palco dei Giardini

Estensi e le piazze del centro città.

Un intero weekend all’insegna della musica Black

Info: eventi.solevoci.it

da venerdì 15 a domenica 17 luglio

SAPORI E MUSICA DEL MONDO STREET FOOD – LE VIE DEL GUSTO

Località Schiranna

sabato 16 luglio TRA SACRO E SACRO MONTE VA IN CITTÀ

Info: karakorum.it

VARESE GOSPEL & SOUL

ore 21.00

Tensostruttura dei Giardini Estensi

Via Sacco, 5

Dal 1999 dedicato al Gospel e dal 2020 anche al Soul

Soul Band e Cori Gospel popoleranno il palco

dei Giardini Estensi e le piazze del centro città.

Un intero weekend all’insegna della musica Black

Info: eventi.solevoci.it

domenica 17 luglio mINCONTRI TRA CIELO E TERRA

ore 10.00 – 14.00

Osservatorio “G.V. Schiaparelli” – Cittadella di Scienze della

Natura, Campo dei Fiori.

Porte aperte all’Osservatorio: Quattro viaggi nella Scienza

Stand e laboratori didattici per scoprire e comprendere quattro

diversi temi scientifici. A seguire visita all’Osservatorio e alla

cupola scientifica, osservazione del Sole nel laboratorio solare e

laboratori didattici

Info: astrogeo.va.it

VARESE ESTENSE FESTIVAL MENOTTI 2022

ore 10.30 – Giardini Estensi Via Sacco, 5

La Festa di Francesco III

“Passeggiata con sorprese” alla scoperta di luoghi segreti,

amati da Francesco III d’Este, creatore dei Giardini

e del Palazzo Estense.

Presentazione a cura dell’Arch. Franco A. Piana

Seguirà aperitivo

Info: organizzazione@teatrogiornidispari.it | +39 327 7968987

domenica 17 luglio, TRA SACRO E SACRO MONTE 2022

Sacro Monte Festival teatrale del Sacro Monte di Varese

Direttore artistico Andrea Chiodi

Info: trasacroesacromonte.it

RADICI AL FUTURO

La città narrata

Località Schiranna

Info: instabilequick.com

VARESE GOSPEL & SOUL ore 21.00

Tensostruttura dei Giardini Estensi

Via Sacco, 5

Dal 1999 dedicato al Gospel e dal 2020 anche al Soul

Soul Band e Cori Gospel popoleranno il palco dei Giardini

Estensi e le piazze del centro città. Un intero weekend

all’insegna della musica Black.

Info: eventi.solevoci.it

lunedì 18 luglio BEETHOVEN, CHOPIN, LEOPARDI: LA NOTTE, LA LUNA, SUGGESTIONI MUSICALI E LETTERARIE

Con lettura di testi del poeta e documenti epistolari dei musicisti

ore 21.00

Salone Estense

Via Sacco, 5

Pianoforte Marcello Pennuto

Musiche di Beethoven, Chopin

Ingresso: posto unico € 10

Organizzazione: Orchestra Filarmonica Europea

martedì 19 luglio ESTERNO NOTTE 2022

ore 21.30

Tensostruttura dei Giardini Estensi

Via Sacco, 5

È STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino – Italia 2021, 130’

Info: filmstudio90.it

giovedì 21 luglio TRA SACRO E SACRO MONTE 2022

Sacro Monte

Festival teatrale del Sacro Monte di Varese

Direttore artistico Andrea Chiodi

Info: trasacroesacromonte.it

ESTERNO NOTTE 2022

ore 21.30

Tensostruttura dei Giardini Estensi

Via Sacco, 5

CORRO DA TE di Riccardo Milani – Italia 2022, 113’

Info: filmstudio90.it

venerdì 22 luglio SPETTACOLO PER BAMBINI

ore 21.00

Tensostruttura dei Giardini Estensi

Via Sacco, 5

Evento organizzato da Progetto Zattera Teatro

Info: progettozattera.com

sabato 23 luglio ESTERNO NOTTE 2022 | VARESE ESTENSE FESTIVAL MENOTTI 2022

CELTIC TREES

ore 21.00

Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

Giovane gruppo vocale con un repertorio che spazia da canzoni

di Enya a brani tratti da colonne sonore tra cui Il signore degli

anelli, L’ultimo dei Mohicani, Vikings

Maria Fiscina, tenore contraltino

Nicole Del Prete, soprano

Martina Rossi, mezzosoprano

Claudio Olivari, basso

Marco Soncina, baritenore

A seguire: Belfast di Kenneth Branagh (G.b. 2021 – 97 min.)

Posto unico non numerato intero € 10

Ridotto Soci Filmstudio 90, Soci ARCI, Under 25, Over 65: € 8

Ridotto Soci Filmstudio Under 25: € 3

Vendita biglietti la sera stessa in loco

Info: organizzazione@teatrogiornidispari.it | +39 327 7968987

sabato 23 luglio TRA SACRO E SACRO MONTE VA IN CITTÀ

Info: karakorum.it

domenica 24 luglio RADICI AL FUTURO

La città narrata

Sant’Ambrogio

Info: instabilequick.com

ARTIGIANI IN BORGO 2022

Borgo di Santa Maria del Monte

ore 10.00 – 20.00

Mostra mercato di artigianato artistico e percorso sonoro

di musica itinerante.

Evento organizzato da Mani Maestre di A.P.S. Parteno

Con la collaborazione dell’Ass. Amici del Sacromonte e Pro Loco

Varese, Emporio del Sacro Monte e Location Camponovo.

TRA SACRO E SACRO MONTE 2022

Sacro Monte

Festival teatrale del Sacro Monte di Varese

Direttore artistico Andrea Chiodi

Info: trasacroesacromonte.it

domenica 24 luglio ESTERNO NOTTE 2022

ore 21.30

Tensostruttura dei Giardini Estensi

Via Sacco, 5

FINALE A SORPRESA – Final competition di Mariano Cohn

e Gastón Duprat – Spagna 2021, 114’

Info: filmstudio90.it

lunedì 25 luglio

CULTURA DI PROSSIMITÀ

Musica per l’educazione e l’inclusione

Le Quattro Stagioni di Vivaldi

ore 21.30

Salone Estense

Via Sacco, 5

Piercarlo Sacco, violino solista

Ensemble strumentale “Giulio Rusconi”

Concerto benefico organizzato dall’Associazione culturale 753

ArteBellezza

No Profit in collaborazione con la Chiesa Evangelica Battista

di Varese

Info: 753artebellezza.ch

martedì 26 luglio TRA SACRO E SACRO MONTE 2022 ore 21.00

Festival teatrale del Sacro Monte di Varese

Direttore artistico: Andrea Chiodi

Info: trasacroesacromonte.it

ESTERNO NOTTE 2022 ore 21.30 – Tensostruttura dei Giardini Estensi

Via Sacco, 5

ALI & AVA – Storia di un incontro di Clio Barnard – Gran

Bretagna 2021, 95’

Info: filmstudio90.it

mercoledì 27 luglio ESTERNO NOTTE 2022 ore 21.30 – Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

IL LUPO E IL LEONE di Gilles de Maistre – Francia 2021, 99’

Info: filmstudio90.it

giovedì 28 luglio TRA SACRO E SACRO MONTE 2022 Sacro Monte

Festival teatrale del Sacro Monte di Varese

Direttore artistico Andrea Chiodi

Info: trasacroesacromonte.it

ESTERNO NOTTE 2022

ore 21.30

Tensostruttura dei Giardini Estensi

Via Sacco, 5

FREAKS OUT di Gabriele Mainetti – Italia/Belgio 2021, 141’

Sarà presente Max Mazzotta

Info: filmstudio90.it

venerdì 29 luglio BLACK & BLUE FESTIVAL | SUPERDOWNHOME FEAT NINE BELOW ZERO (UK) ore 21.00

Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

Il duo rural blues più famoso in Italia incontra il british blues

dei leggendari Nine Below Zero

Servizio ristoro

Info: blackbluefestival.com

sabato 30 luglio BLACK & BLUE FESTIVAL | SUONI, PAROLE, VISIONI ore 21.00

Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

Serata di cinema, musica e incontri

Servizio di ristoro

Info: blackbluefestival.com

domenica 31 luglio BLACK & BLUE FESTIVAL | TODD DAY WAIT BAND (USA) ore 21.00

Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

Country e rock’n’roll mescolati insieme dal cowboy-cantautore

del Missouri

Servizio ristoro

Info: blackbluefestival.

AGOSTO

martedì 2 agosto ESTERNO NOTTE 2022 ore 21.15

Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO di Joachim Trier

Norvegia 2021, 121’

Info: filmstudio90.it

giovedì 4 agosto ESTERNO NOTTE 2022 ore 21.15

Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

WEST SIDE STORY di Steven Spielberg – USA 2021, 156’

Info: filmstudio90.it

sabato 6 agosto ESTERNO NOTTE 2022

ore 21.15 Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

CODA – I segni del cuore di Sian Heder – USA/Francia 2021, 111’

Info: filmstudio90.it

domenica 7 agosto ESTERNO NOTTE 2022

ore 21.15 Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

MARCEL! di Jasmine Trinca – Italia 2022, 93’

Info: filmstudio90.it

martedì 9 agosto ESTERNO NOTTE 2022 ore 21.15

Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

GENERAZIONE LOW COST di Julie Lecoustre

e Emmanuel Marre – Belgio/Francia 2021, 110’

Info: filmstudio90.it

da martedì 9 a lunedì 15 agosto FESTA DELLA MONTAGNA

Info: festadellamontagna.it

giovedì 11 agosto ESTERNO NOTTE 2022 ore 21.15

Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

ASSASSINIO SUL NILO di Kenneth Branagh – USA 2022, 127’

Info: filmstudio90.it

sabato 13 agosto ESTERNO NOTTE 2022

ore 21.15 Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

TROPPO CATTIVI di Pierre Perifel – USA 2022, 100’

Info: filmstudio90.it

domenica 14 agosto ANTICO MERCATO BOSINO

Edizione speciale

domenica 14 agosto ESTERNO NOTTE 2022

ore 21.15 Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

TOP GUN – MAVERICK di Joseph Kosinski – USA 2022, 131’

Info: filmstudio90.it

martedì 16 agosto ESTERNO NOTTE 2022 ore 21.15

Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

LA CENA PERFETTA di Davide Minnella – Italia 2022, 106’

Info: filmstudio90.it

giovedì 18 agosto ESTERNO NOTTE 2022

ore 21.15 Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

NOSTALGIA di Mario Martone – Italia 2022

Info: filmstudio90.it

sabato 20 agosto ESTERNO NOTTE 2022 ore 21.15

Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

LIGHTYEAR – La vera storia di Buzz di Angus MacLane – USA 2022

Info: filmstudio90.it

domenica 21 agosto ESTERNO NOTTE 2022 ore 21.15

Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

ELVIS di Buz Luhrmann – USA 2022

Info: filmstudio90.it

martedì 23 agosto ESTERNO NOTTE 2022

ore 21.15 Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

MISTERO A SAINT TROPEZ di Nicolas Benamou – Francia 2021, 89’

Info: filmstudio90.it

giovedì 25 agosto ESTERNO NOTTE 2022

ore 21.15 Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

SETTEMBRE di Giulia Steigerwalt – Italia 2022, 110’

Info: filmstudio90.it

da giovedì 25 a sabato 28 agosto SAPORI E MUSICA DEL MONDO STREET FOOD

Le Vie del Gusto

Località Schiranna

venerdì 26 agosto ESTERNO NOTTE 2022

ore 21.15 Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

FILM A SORPRESA

Info: filmstudio90.it

sabato 27 e domenica 28 agosto FESTIVAL QUEER ART|DANCE|LOVE

Dove musica, ballo, arte e inclusione si incontrano

Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

Un evento che vuole concentrare il meglio della scena queer locale nella città di Varese.

Ballo, fotografia, arte e musica in connessione con la comunità LGBTI+ che vuole proporre un’offerta musicale e di intrattenimento queer attraverso artisti della scena LGBTI+ locale (ballerini, performer, dj, drag queen)

ore 10.00 – 19.00

Programma dedicato all’arte, con esposizione di sculture, fotografie e opere d’arte con artisti locali. Il tema dovrà essere l’intersezionalità e l’inclusione a 360 gradi (orientamento sessuale, identità di genere, genere, etnia e disabilità).

Ci sarà un’apposita call per gli artisti locali

sabato 27 agosto

ore 19.00 – 02.00

Balli, musica e performance di spettacolo che includono il vogueing (uno stile di danza contemporanea, nato nei locali gay frequentati da latinoamericani e da afroamericani già dai primi anni Sessanta, in cui veniva originariamente chiamato «presentazione» e più tardi «performance»; con gli anni questa danza si è evoluta nello stile più intricato e illusorio chiamato “vogue”). Incluse anche performance di Boylesque e non mancheranno inoltre spettacoli di drag queen e DJ Set

Info: arcigayvarese.it

VARESE ESTENSE FESTIVAL MENOTTI 2022 ore 19.00 Villa Toeplitz

Via G.B. Vico, 46

I solisti dell’Orchestra Canova

Programma di musiche barocche

Direttore: Enrico Saverio Pagano

Basso Giacomo Nanni

Ingresso gratuito

SETTEMBRE

giovedì 1 settembre

VARESE ARCHEOFILM | 5a EDIZIONE

ore 20.30 Tensostruttura dei Giardini Estensi Via Sacco, 5

Festival di cinema

Info: museocastiglioni.it

ùda giovedì 1 a domenica 4 settembre A’ VUCCIRIA SICILIA STREET FOOD

Località Schiranna

Info: a-vucciria.it | FB @avucciriasiciliastreetfood

venerdì 2 settembre VARESE ARCHEOFILM | 5a EDIZIONE

ore 20.30

Tensostruttura dei Giardini Estensi

Via Sacco, 5

Festival di cinema

Info: museocastiglioni.it

sabato 3 settembre VARESE ARCHEOFILM | 5a EDIZIONE

ore 20.30

Tensostruttura dei Giardini Estensi

Via Sacco, 5

Festival di cinema

Info: museocastiglioni.it

domenica 4 settembre SANT’AMBROGIO IN FESTA

Info: www.coopuf.it

MUSICA IN VILLA

ore 16.00

Tensostruttura dei Giardini Estensi

Via Sacco, 5

Concerto di musica da camera per archi – allievi masterclass

Info: musicainvilla.com | FB @musicainvillacampus

VESPRO D’ORGANO

ore 16.30

Basilica di San Vittore

Piazza San Vittore

Evento organizzato dalla Parrocchia di San Vittore Martire

Info: santantonioabatevarese.it

VARESE ARCHEOFILM | 5a EDIZIONE

ore 20.30

Tensostruttura dei Giardini Estensi

Via Sacco, 5

Festival di cinema

Info: museocastiglioni.it

lunedì 5 settembre VARESE: ESTATE CON I GRANDI ATTORI

Muri

Prima e dopo Basaglia

ore 21.30

Tensostruttura dei Giardini Estensi

Via Sacco, 5

Di Renato Sarti

Con Giulia Lazzarini

Biglietto: intero € 25; ridotto € 18

(giovani fino a 18 anni; studenti under 26; adulti over 65)

Abbonamento: intero € 65; ridotto € 48,75

Prevendita biglietti e abbonamenti:

MIV – Multisala Impero Varese – via Giuseppe Bernascone, 13

21100 Varese

tutti i giorni dalle 16.00 alle 21.30

Tel +39 0332 284004 | www.multisalaimpero.com

Info: comune.varese.it

giovedì 8 settembre STAND UP COMEDY

Tensostruttura dei Giardini Estensi

Via Sacco, 5

da venerdì 9 a domenica 18 settembre FIERA DI VARESE

Località Schiranna

Info: fieravarese.it

domenica 11 settembre INCONTRI TRA CIELO E TERRA

ore 10.00 – 16.00

Porte aperte all’Osservatorio: Pianeti tra storia e mitologia

Visite guidate al Percorso dei Pianeti della Cittadella, visite

all’Osservatorio, laboratori didattici e osservazione del Sole

Info: astrogeo.va.it

GAETANO GIOVI Medico Psicoterapeuta

In collaborazione con l’Associazione culturale Me.Tro

(Medicina e Teatro su misura)

presenta VA TUTTO MOLTO BENE

ore 20.45

Sala Montanari

Via dei Bersaglieri, 1

Atto unico liberamente tratto da “Il padre” di Florian Zeller

Interpreti Gaetano Giovi

Sara Chilin

Camilla Giacometti

Chiara Merlotti

Roberto Cattaneo

Erika Tottoli

A seguire dibattito pubblico sul tema Noi e la demenza…degli altri

58 posti, prenotazione consigliata

dottorgiovigaetano@virgilio.it o WhatsApp al +39 348 0442022

con indicazione del numero partecipanti

Necessario presentare all’ingresso green pass/documento

idoneo sostitutivo, indossare la mascherina e rispettare

le distanze. Ingresso gratuito

giovedì 15 settembre MONDO MOVIE QUELLO CHE IL CINEMA NON AVEVA MAI MOSTRATO | UNA RETROSPETTIVA

ore 21.00

Sala Montanari

Via dei Bersaglieri, 1

MONDO CANE (Italia-1962) di Gualtiero Jacopetti,

Franco Prosperi, Paolo Cavara

Rassegna di quattro appuntamenti organizzata da Freezone in

collaborazione con il Museo Castiglioni e l’associazione

Le Vie dei Venti

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Info: FB Le Vie dei Venti – Associazione culturale

venerdì 16 settembre CONCERTO-CONTEST AREA POLITICHE GIOVANILI

ore 21.30

Tensostruttura dei Giardini Estensi

Via Sacco, 5

sabato 17 settembre SIX DAYS | XI SEI GIORNI INTERNAZIONALE DI VARESE PER MOTO STORICHE

Rievocazione della gara di moto regolarità che si disputò a Varese e nelle provincie limitrofe nel settembre 1951.

Da ogni parte del mondo centinaia di piloti e squadre si sfidarono per il celebre Silver Vase tra Varesotto, Comasco, Bergamasco, valli del Biellese e del Verbano Cusio Ossola, con partenze sempre da Varese e arrivo finale all’autodromo di Monza

Info: automotostorichevarese.it

EVENTO TANGO SOCIAL CLUB

Salone Estense

Via Sacco, 5

Info: tangosocialclub.it

domenica 18 settembre FIERA DEL VINILE

Tensostruttura dei Giardini Estensi

Via Sacco, 5

A cura di “Associazione 33&45”

FB @associazione 3345 | IG associazione_3345

venerdì 23 settembre INCONTRI TRA CIELO E TERRA

ore 21.00

Salone Estense

Via Sacco, 5

Conferenza “Il Pensiero Critico”

Relatrice Prof.ssa Alessandra Ferrario Docente di Storia

e Filosofia presso il Liceo Artistico “Frattini” di Varese

Info: .astrogeo.va.it

sabato 24 settembre AMATE | Rassegna di teatro amatoriale e solidale 5a edizione

ore 21.00

Teatro di Varese

Piazza Repubblica

GAUDÌ NON È PIÙ QUI

di Matteo Tibiletti

Info: ilvoltodivelluto.it

INCONTRO CON I CAMPIONI DELLA TRE VALLI VARESINE

ore 18.00

Tensostruttura dei Giardini Estensi e Cortile d’Onore

Via Sacco, 5

Info: trevallivaresine.it