Alessandro Covi “Va in Giro” prima di partire per il Giro

Il tour organizzato da VareseNews tra i sentieri, le ciclabili e le strade della nostra provincia, sa regalare incontri notevoli anche in ambito sportivo. Oggi i nostri “viaggiatori” (Roberto Morandi e Lorenzo Franzetti) hanno “intercettato” l’unico corridore varesotto iscritto al Giro d’Italia che prenderà il via venerdì 6 maggio da Budapest: Alessandro Covi.

Il 23enne di Taino, in forza al team UAE Emirates, sta completando la preparazione sulle strade di casa: «Domani ho il volo per l’Ungheria – spiega Alessandro – quindi oggi (lunedì 2 ndr) ho fatto l’ultimo allenamento prima di partire per il Giro. Sono stato in sella cinque ore, ho fatto anche il Cuvignone oltre ad altre salite che ci sono nella zona di Varese; speriamo che porti bene. Seguitemi durante le tappe del Giro e io seguirò voi di “Va in Giro”».

In questa stagione il “Puma di Taino” ha già assaporato il gusto della vittoria: ha infatti conquistato il successo (per la prima volta da quando corre tra i professionisti) sia nella Vuelta Murcia, sia in una tappa della Ruta del Sol/Giro di Andalusia, entrambe in Spagna. La speranza ora è quella di centrare il bersaglio grosso al Giro: lo scorso anno ci andò vicinissimo chiudendo secondo (al termine di una fuga) l’affascinante tappa di Montalcino e terzo (in salita) la frazione dello Zoncolan.

La squadra di Covi, il team UAE Emirates, è uno dei più attesi: schiera infatti Joao Almeida come uomo di classifica affiancato dai connazionali Rui Costa (ex campione del mondo) e Rui Oliveira. C’è poi il velocista colombiano Fernando Gaviria pilotato dall’argentino Maximiliano Richeze. Tre gli italiani: oltre al “Puma” anche Davide Formolo e l’ex campione tricolore Diego Ulissi.