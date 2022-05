Chi è Alessandro Maja, l’uomo che ha ucciso moglie e figlia a Samarate

Architetto con studio sul Naviglio pavese, molto conosciuto negli ambienti delle caffetterie milanesi e non solo, aveva lavorato per progetti in Sicilia, Olanda, Venezuela e anche all’interno dell’aeroporto di Malpensa. Alessandro Maja, 57 anni, è omicida reo confesso della moglie Stefania Pivetta (56 anni), della figlia Giulia e autore del tentato omicidio del figlio 23enne Nicolò.

Maja Group, questo il nome del suo studio, è un atelier di progettazione che opera in Italia e all’estero. Dal sito arkitectureweb si può leggere una breve descrizione dello studio nella quale si sottolinea la specializzazione nella progettazione di spazi commerciali nel settore “Food&Beverage”. Il gruppo, infatti, non si occupa solo della realizzazione dello spazio architettonico ma anche delle relative strategie di marketing, fino allo start up iniziale e consulenza di gestione.

Il fulcro e fondatore è l’architetto Alessandro Maja, milanese di nascita, cresciuto tra i caffè milanesi, che ha maturato un’esperienza pluriennale nella progettazione degli stessi. Viene definito «un vulcano di idee, originali e stravaganti, ma concrete e funzionali» ed era un volto noto anche negli ambienti della ristorazione.

La realizzazione dei suoi concepts, infatti, avveniva in simbiosi con validi consulenti, tra i quali chef, food-blogger, consulenti grafici e di comunicazione, general contractor e consulenti legali di diritto industriale, così da tutelarne l’immagine coordinata.