Angei: “Una commissione attività produttive per dicsutere della crisi del commercio di prossimità varesino”

Stefano Angei, vice capogruppo della Lega a Varese, interviene nuovamente sui problemi del commercio di prossimità nel capoluogo.

«Ho richiesto al Presidente Longhini di convocare la commissione Attività produttive per discutere della situazione preoccupante che riguarda il commercio di prossimità varesino, al centro di una forte crisi che, se non verranno previste soluzioni, rischia di indebolire l’economia cittadina e danneggiare il nostro tessuto sociale».

«Prima la pandemia e i vari lockdown hanno messo in ginocchio il commercio, soprattutto quello delle piccole realtà, con i ristorni che l’allora governo Conte bis prometteva, ma che arrivavano a singhiozzo, quando arrivavano – prosegue Angei – Oggi si è aggiunta la problematica generale dei rincari dei costi dell’energia, che rischia di diventare la pietra tombale per tutti quei negozi di quartiere che non riescono a sostenere i costi delle bollette il momento è critico ed è quindi assolutamente necessario che le Istituzioni cittadine facciano la loro parte per ascoltare direttamente non solo le problematiche, ma anche le proposte che possono pervenire direttamente dai commercianti e dalle associazioni di categoria, che sono un organo fondamentale e di grande supporto».

Un focus particolare, però: «Dovrà essere dedicato alla situazione di Bizzozero, recentemente balzata alle cronache per il problema dei parcheggi e di piazza Sant’Evasio – conclude Angei – L’amministrazione ha pensato bene di installare dei paracarri con tanto di catenaccio, per restringere ancora l’area pedonale, invece di prevedere la possibilità di realizzare alcuni parcheggi che avrebbero potuto dare una piccola boccata d’ossigeno alle poche ed eroiche realtà commerciali ancora presenti».