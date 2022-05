Il carrello solidale Tigros compie due anni

ll Carrello della Spesa Solidale compie due anni: era infatti l’aprile del 2020, in piena emergenza pandemica, quando Tigros lanciò questa gara di solidarietà. E oggi, grazie all’impegno quotidiano delle associazioni dei territori serviti dalla catena e anche alla costante generosità dei clienti, l’iniziativa non accenna a rallentare.

Da quell’aprile 2020, il Carrello della Spesa Solidale è diventato infatti un punto fermo nei punti vendita: sempre presente dopo le casse, permette alle persone di lasciare qualche prodotto acquistato in più da destinare a chi è in difficoltà. Su ogni carrello c’è la destinazione specifica, tutte associazioni operanti vicino al punto vendita.

L’obiettivo dell’iniziativa è aiutare i più poveri tramite la rete di solidarietà già presente nei territori, fatta da tante associazioni di volontariato che si occupano della distribuzione dei generi alimentari alle famiglie bisognose: Varesenews ne ha anche raccontato le storie, in un lungo speciale che ha mostrato quante tonnellate di cibo e beni di prima necessità furono raccolte e a favore di quali realtà.

Ancora ora sono quasi 70 le associazioni che beneficiano della generosità dei clienti Tigros: tra le più rappresentate sono le Caritas Locali e le sedi della Croce Rossa, ma anche sedi della Protezione Civile, della San Vincenzo, di Non solo Pane e alcune mense storiche, come il pane di Sant’Antonio o la mensa del Padre Nostro o i frati minori Cappuccini.

L’iniziativa non si ferma: per chi ancora vuole donare, è consigliabile “mettere nel carrello” alimenti di prima necessità e a lunga conservazione come pasta, riso, scatolame, passata di pomodoro, biscotti e omogeneizzati.

LE ASSOCIAZIONI DEL CARRELLO SOLIDALE

Sono 69 in tutto le associazioni che ancora beneficiano del carrello solidale Tigros: ecco i loro nomi, punto vendita per punto vendita

SOLBIATE ARNO: Caritas Solbiate Arno, Caritas di Albizzate

CASSANO MAGNAGO: Caritas Cassano Magnago

FERNO Caritas Ferno

CASTRONNO Caritas Castronno e Caritas Sumirago

GALLARATE VIA RESTELLI Banco per la Famiglia Madre Teresa di Calcutta ODV

GALLARATE MORIGGIA Parrocchia Caritas Moriggia

BESNATE Caritas Besnate, Caritas Sumirago

CAVARIA: 4exodus Coop Sociale

MORAZZONE: Caritas Morazzone

AZZATE: Parrocchia di Azzate Caritas

OMEGNA: Società San Vincenzo De Paoli

GRAVELLONA TOCE: Croce Verde Gravellona Toce e dintorni

DOMODOSSOLA: Frati Minori Cappuccini (Casa Del Fanciullo)

VERBANIA VIA RENCO: Volontariato Vincenzano Trobaso

ALTOVERGANTE: Gruppo Insieme si puo’ Parrocchie del Vergante Onlus

GOZZANO: MAMRE Onlus

GATTINARA: Croce Rossa Italiana sezione di Gattinara

NOVARA 15: Associazione San Lorenzo Onlus

INTRA: Centro ascolto Caritas Pallanza

NOVARA 47: Associazione San Lorenzo Onlus

GERENZANO: Caritas Gerenzano

VILLAGUARDIA: Croce Rossa Italiana Lurate Caccivio

VENIANO: La Casa della Città Solidale

CERMENATE: CRI Sociale di Cermenate

COLVERDE: Caritas di Colverde

SOLBIATE OLONA: Caritas Solbiate Olona

UGGIATE TREVANO: CRI Comitato di Uggiate Trevano

CARONNO VARESINO: Caritas Parrocchiale di Carnago

SARONNO: Amici di Betania (Mensa delle Persone Bisognose di Saronno)

CARONNO PERTUSELLA: Stefano Marzoratti Onlus

CANEGRATE: Caritas Canegrate

BOLLATE: Circolo Operaio

MILANO VIA CAGLIERO: Caritas Ambrosiana

MILANO VIA GIAMBELLINO Caritas Ambrosiana

CUSAGO: Il Pellicano Arcobaleno

POGLIANO MILANESE: Caritas Pogliano Milanese

INVERUNO: Comune di Inveruno e Caritas Inveruno

BUSTO VIALE RIMEMBRANZE Parrocchia Sacro Cuore – Frati Minori Busto Arsizio Oasi Santa Chiara

MARNATE: La Casa della Città Solidale

BUSTO VIA PIRANDELLO: Caritas Parrocchiale San Edoardo

CASTELLANZA: La Mensa del Padre Nostro

LONATE POZZOLO: Fondazione Zaccheo (Samarate)

DAIRAGO: Caritas Parrocchiale di Dairago

MAGENTA: Non di Solo Pane

BUSCATE: Caritas Parrocchiale S. Bartolomeo Bienate

BUGUGGIATE: Non Solo Pane (Varese)

BESOZZO: Anteas

LAVENO MOMBELLO: Caritas Laveno Mombello

ISPRA: Comune di Ispra

GAVIRATE: Pane di S.Antonio

ANGERA: Centro di Ascolto Caritas

BREBBIA: Gruppo Caritas Bardello-Bregano-Malgesso

MORNAGO: Protezione Civile Ternate

VARANO BORGHI: Caritas Ambrosiana Varano Borghi

MALNATE Suore della Riparazione Mensa per i Poveri

LAVENA PONTE TRESA: Croce Rossa Italiana Comitato di Luino APS

CANTELLO AG8 Onlus (Vedano Olona)

ARCISATE: Caritas Arcisate

CASTIGLIONE OLONA: Caritas Castiglione

VARESE VIA LAZIO: Non Solo Pane (Varese)

CUVEGLIO: Caritas Cuvio e Cuveglio

SALTRIO: Casa San Vincenzo

BESANO: Caritas Besano

GAGGIOLO: AG8 Onlus (Vedano Olona)

CUNARDO: Croce Rossa Italiana Comitato di Luino APS

SIZIANO: Caritas Siziano

VIGEVANO: Fondazione Caritas Vigevano

PIEVE EMANUELE: Protezione Civile Pieve

ASSAGO: Protezione Civile Assago

CASORATE PRIMO:Caritas Parrocchiale Motta Visconti