Comerio si stringe al popolo ucraino: “Insieme per la pace”

A Comerio va in scena un evento di beneficenza e solidarietà in favore del popolo ucraino. Appuntamento sabato 4 e domenica 5 giugno nell’area feste di via Giardini per l’evento “Insieme per la pace“.

SABATO 4 GIUGNO

H.19.00 APERTURA STAND GASTRONOMICO

H.21.00 MUSICA DAL VIVO CON GRUPPO “ONE NIGHT ONLY» DOMENICA 5 GIUGNO

H.12 APERTURA STAND GASTRONOMICO

H.18 CONCERTO MUSICA DEGLI ANGELI – PRESSO PARCO VILLA TATTI

H.19 APERTURA STAND GASTRONOMICO

H.21 MUSICA DAL VIVO CON GRUPPO “ACOUSTIKA”

Il ricavato sarà utilizzato per iniziative a sostegno dei profughi ucraini ospitati sul territorio del Comune di Comerio. Evento organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni ProLoco, Gruppo Alpini e Filarmonica.