Gallarate premia al Maga i suoi studenti migliori

Gallarate premia i suoi studenti migliori: il sindaco Andrea Cassani e l’assessore all’istruzione Claudia Mazzetti hanno consegnato al Maga le borse di studio agli studenti più meritevoli per l’anno scolastico 2020/21.

Dopo due anni di restrizioni, la cerimonia è tornata ad essere pubblica, nell’anfiteatro del museo di via De Magri. «Qui al Hub Istituti Culturali, una delle eccellenze della nostra città, premiamo voi ragazzi che siete l’eccellenza dell’anno scolastico 2020/21».

In totale sono state assegnate 55 borse da 500 euro ciascuna per gli alunni che hanno finito le superiori con una votazione di 100/100 e che si sono iscritti all’Università. Altre venti borse di studio da 200 euro ciascuna per ragazzi e ragazze che hanno finito le scuole medie con la votazione di 10/10 con lode. E ancora cinquanta borse di studio da 150 euro per chi ha raggiunto la votazione di 10/10 e altre centoventi borse di studio da 100 euro ciascuna per chi ha ottenuto 9/10.

«Tanti magari già conoscono il Maga e l’HIC, altri non sono mai stati qui o non hanno visto la biblioteca, questa è anche per voi ragazzi un’occasione per accostarsi a questo spazio» ha concluso il sindaco Cassani.