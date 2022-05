Grande festa per il Don Bosco Bodio promosso in Seconda Categoria

4-0 nell’ultima partita contro la Fulcro Travedona, 4 gol dell’attaccante Giorgio Cizzico che ha raggiunto quota 34 in stagione e grande festa finale con amici, tifosi, amministrazione comunale e autorità.

Domenica 1 maggio Bodio Lomnago si è colorata di bianco e verde per celebrare il passaggio in Seconda Categoria della società sportiva del paese. Una soddisfazione raccontata in un articolo che potete trovare QUI.

Gioia doppia per l’attaccante classe 1987 Giorgio Cizzico, che con il poker nell’ultima gara della stagione corona il suo sogno di arrivare a quota 34 reti stagionali, confermandosi miglior goleador di tutte le categorie dilettantistiche del calcio del Varesotto.