Incendio alla Whirlpool di Cassinetta, un reparto evacuato

Un incendio è scoppiato questa mattina attorno alle 9,30 alla Whirlpool di Cassinetta di Biandronno.

Secondo le prime informazioni le fiamme si sono sviluppate dal magazzino stoccaggio microonde. Dall’incendio si è sviluppata una colonna di fumo denso e nero che si è visto anche a molti chilometri di distanza, dovuto al fatto che è bruciato tutto lo stock degli imballaggi in polistirolo espanso

I lavoratori del reparto microonde sono stati evacuati ed allontanati.

Sul posto sono entrate in azione le squadre antincendio aziendali e stanno intervenendo i Vigili del fuoco di Varese che hanno messo sotto controllo le fiamme.

Nessun lavoratore è stato coinvolto e non si registrano feriti ne’ intossicati, ma vista la necessità di provvedere a verifiche e alla messa in sicurezza dell’area interessata i lavoratori, per oggi, sono stati messi tutti in cassa integrazione.

«Grazie all’intervento della squadra antincendio interna – dice Matteo Berardi rsu della Whirlpool – Si è evitato che l’incendio si propagasse a tutto lo stabilimento».

L’azienda sta cercando di provvedere ad un nuovo approvvigionamento di materiale per evitare il blocco delle spedizioni.

Ancora sconosciuta l’origine dell’incendio.