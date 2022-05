Italiano accoltellato in piazza Dante a Lugano

Intervento della polizia cantonale poco dopo le 22.30 di domenica in piazza Dante a Lugano per una lite che ha visto il coinvolgimento di due persone. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, nel corso dell’alterco un 35enne cittadino italiano domiciliato nel Luganese ha riportato una ferita non grave da arma da taglio a un polso.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che dopo aver prestato le prime cure al 35enne lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale.

Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all’identità del secondo partecipante alla lite