A Malnate arriva la Festa Europea 2022

Per la festa dell’ Europa 2022 SOS MALNATE ha organizzato una settimana ricca presso CASA GRIZZETTI (e non solo):

9 – 10 – 11 maggio segui i nostri social per tanti contenuti a tema

GIOVEDI’ 12-05-2022 dalle 15 alle 19 ESCAPE ROOM: “Alla scoperta dell’ Europa” Casa Grizzetti- via Settembrini 33/G Malnate

Accetti la sfida? Un’avventura in cui tu e la tua squadra vivrete un’esperienza unica, per 60 minuti sarete al centro di un percorso del quale solo voi siete i protagonisti. Per riuscire a trovare il segreto finale dovrete risolvere vari enigmi che metteranno alla prova le vostre abilità in gruppo, utilizzando solo creatività, logica e intuizione. Iscrizione obbligatoria – Minino 3 e max 6 persone per gruppo (dai 15 ai 99 anni) – ultimo ingresso ore 18.00

VENERDI’ 13-05-2022 dalle 21.00 alle 23.00 QUO VADIS, AIDA? FILM presso Cinema Nuovo Varese Viale dei Mille 39, Varese

Regia di Jasmila Zbanic. Bosnia-Herzegovina, Austria, Romania, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Francia, Norvegia, 2020, 103′. Luglio 1995.

Aida, bosniaca, insegna inglese e lavora come interprete in una base ONU nei giorni caldi che precedono l’occupazione di Srebrenica da parte dell’esercito serbo. Ma il sistema di protezione internazionale, gestito dalle gerarchie militari olandesi, si rivela sempre più fragile e inadeguato di fronte all’avanzata delle truppe di Mladic. La situazione dei rifugiati si fa sempre più drammatica e Aida si trova stretta tra due fuochi, in un disperato tentativo di salvare la propria famiglia e i propri concittadini da un grave pericolo.

SABATO 14-05-2022 CASA GRIZZETTI IN FESTA! – via Settembrini 33/G Malnate

Vieni a fare un tour della casa, a conoscere chi ci abita, ad ammirare i murales di Sea Creative e a scoprire tutte le attività pensate per i giovani del territorio.

Una casa sviluppata per i giovani volontari d’Europa.

Ore 15.30 Selezione di cortometraggi europei a cura di “Cortisonici Film Festival”

Ore 17.00 GIOCHI IN LINGUA una serie di giochi semplici e divertenti in lingua straniera per adolescenti e giovani dai 15 anni. Iscrizione obbligatoria per una migliore organizzazione. Presentazione delle giovani volontarie Europee che vivono per un anno nella casa. Vieni a conoscere la storia di Leonor, Kristina, Katja e scopri che cosa fanno in Italia.

Ore 19.00 APERITIVO IN MUSICA: aperitivo gratuito aperto a tutti con le musiche più ascoltate in Italia, Portogallo, Slovenia e Estonia.

link per iscrizione obbligatoria alle attività : https://forms.gle/KzZzLMwZSjhBufz3A