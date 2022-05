Recinto elettrico: come funziona?

Il recinto elettrico, oggi, costituisce la migliore soluzione per delimitare gli spazi destinati agli animali domestici nelle fattorie o negli allevamenti. Di solito si utilizza per proteggere il campo dall’invasione di animali selvatici. Se si possiede un terreno, è meglio scegliere una soluzione innovativa come un filo per recinto adeguato perché la protezione degli animali viene prima di tutto.

Le caratteristiche dei fili

I fili conduttori elettrici devono avere un’eccellente conducibilità, devono essere resistenti alle condizioni climatiche e ai raggi del sole, per evitare di rovinarsi. Esistono poi vari spessori da scegliere.

La recinzione elettrica, costituita da fili metallici rivestiti in plastica sostenuti da paletti, è un sistema pratico da usare e anche resistente, per evitare attacchi sia esterni sia degli animali stessi.

Se si vuole dotare la propria casa di una recinzione elettrificata fai da te, la prima cosa da fare è avere un’idea chiara di ciò che si vuole realizzare e per quale motivo si vuole costruire. Una buona progettazione consente infatti di raggiungere più facilmente i propri obiettivi.

Come funzionano i recenti elettrici

Il funzionamento di un recinto elettrico è abbastanza semplice: praticamente lancia gli impulsi costantemente. Nel momento in cui l’animale va a urtare la recinzione, fa da interruttore, chiudendo il circuito: praticamente l’elettricità si propaga contro l’animale e poi torna al recinto e quindi viene respinto. Automaticamente si genera una scarica a bassa intensità che colpisce l’animale e gli provoca una lieve scossa.

Quattro sono gli elementi di cui si compone il sistema di recinzione elettrico:

un recinto elettrico che genera impulsi di energia

uno o più fili elettrici per recinzione che conducono la corrente

che conducono la corrente isolatori che impediscono all’energia di disperdersi nel terreno

la messa a terra del recinto elettrico

A seconda del tipo di paletto, è indispensabile scegliere il tipo di isolatore per recinto elettrico. Gli isolatori hanno il compito di distanziare tra loro i fili e impedire che la corrente scarichi a terra. Devono essere robusti, molto resistenti e semplici da montare, sia per legno che per ferro.

Come si installa

Se non volete affidarvi a ditte specializzate, un’installazione a regola d’arte, la si puo fare anche da soli.

La prima cosa da fare e tracciare un perimetro, quindi armatevi di pazienza. Se avete già una recinzione, potete sfruttare i vecchi pali di sui quali montare i nuovi fili metallici da elettrificare, mentre nel caso dobbiate realizzare una recinzione partendo da zero, avrete bisogno di due tipi di paletti di sostegno. Negli angoli andranno dei paletti più solidi in modo tale da tenere salda la struttura, aggiungendo poi dei paletti sottili che serviranno per sostenere i fili.

Completata questa fase bisogna installare i fili, meglio se in ferro zincato, collocare degli isolatori per i picchetti di sostegno e per i paletti che devono essere resistenti.

Durante il montaggio in molti consigliano l’uso di almeno quattro fili metallici da collocare ad altezze diverse.

Il primo sarà posizionato a 25 cm dal suolo

Il secondo a 50 cm dal suolo.

Il terzo paletto a 120 cm da terra.

Ultimo passaggio è il collegamento della struttura a un elettrificatore per recinti per generare corrente. Bisogna prima fare dei test per capire se funziona realmente. Ma come scegliere l’elettrificatore giusto per la tua recinzione? In base al tipo di alimentazione (Corrente 220 V o batteria 12 V) e in base alla lunghezza del recinto.

Deve essere uno strumento certificato, mi raccomando! Inoltre devi anche aggiungere una segnaletica sul tuo recinto per proteggere gli altri, negli spazi pubblici, in plastica o metallo, devono essere resistenti agli agenti atmosferici. Ma sono utili per evitare spiacevoli inconvenienti con le persone che potrebbero farsi molto male.