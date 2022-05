Scontro tra tre auto in A8 tra Castellanza e Busto Arsizio, quattro feriti

Incidente questa mattina, giovedì 19 maggio, attorno alle 3 in A8 nel tratto Castellanza – Busto Arsizio, in direzione Varese all’altezza del Km 20: per cause in corso d’accertamento tre auto si sono scontrate.

I quattro i feriti, tutti uomini, hanno 28 anni, 30, 31 e 34 anni sono stati ricoverati negli ospedali di Gallarate e Busto Arsizio in codice giallo. Poco dopo le 03.30 il tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio è stato riaperto e in mattina si circolava regolarmente.