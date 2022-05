Sfida finale per l’Amca Elevatori: Varese vuole la promozione in Serie A

Undici partite e undici vittorie possono non bastare per centrare l’obiettivo finale, quello di vincere il campionato di Serie B e ottenere così l’agognato ritorno in Serie A, il massimo torneo nazionale di basket in carrozzina. A fronte di un ruolino di marcia da record, la Amca Elevatori Varese è chiamata a compiere un ultimo, necessario sforzo: sabato 21 maggio alle 16 i biancorossi ospiteranno gli isontini di Gradisca-Castelvecchio e dovranno completare l’opera.

La Handicap Sport di coach Fabio Bottini ha fatto il suo dovere nella partita di andata, vincendo sul campo della Coop Nordest con il punteggio di 76-82: sei lunghezze di scarto che rappresentano un “tesoretto” da difendere visto che il regolamento della finale prevede due partite (andata e ritorno) e relativa somma dei punti per stabilire la vincitrice della serie.

Sei punti che però sono troppo pochi per pensare di poter amministrare il vantaggio: per questo motivo Roncari e compagni dovranno puntare a vincere la partita, per allontanare il rischio di una beffa dell’ultimo minuto. Gradisca avrà probabilmente maggiore pressione addosso, per via della sconfitta interna, ma è l’avversaria più temuta dai biancorossi che avevano auspicato un sorteggio più morbido per non finire dalla stessa parte di tabellone. Sull’altro lato, intanto, la Giovani e Tenaci Roma ha già ipotecato la promozione con il 68-38 inflitto nella gara di andata ai salentini del Lupiae Team Lecce.

Il match tra Amca Elevatori e Nordest mette di fronte due collettivi differenti ma altrettanto forti ed equilibrati. Varese può sfruttare tre terminali offensivi del calibro di Pedretti (foto in alto di Massimo Longo), Roncari e Silva, Gradisca invece ha una rosa più lunga che consente maggiori rotazioni sul campo e un numero superiore di soluzioni in attacco. Bottini dovrebbe recuperare Riccardo Marinello, assente all’andata, così da alternarlo al bomber Andrea Pedretti, decisivo sette giorni fa con 34 punti messi a segno. Si gioca sul campo del PalaCusInsubria di Bizzozero, con ingresso libero: inutile dire che in casa HSV ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni per provare a coronare il sogno Serie A.