“Si è allacciato abusivamente alla luce delle parti comuni del condominio”: processo a Varese

Da 57 euro a 138: una lievitazione quasi “magica” delle bollette dell’energia elettrica in capo alle parti comuni di un condominio di Cremenaga, nel Luinese. I proprietari della graziosa residenza al confine con la Svizzera si sono accorti dell’impennata, hanno fatto un sopralluogo e si sono accorti del cavo elettrico allacciato abusivamente nel pozzetto e sono così stai chiamati i carabinieri per fare denuncia.

La prova del nove erano “quelle luci sempre accese in quell’appartamento affittato a riscatto: tanto mica pagava lui”. In aula dinanzi al giudice monocratico ha parlato la padrona della villetta che si è accorta che qualcosa non andava nel comportamento di quel condomino nel 2019 col braccio corto per i pagamenti e che – secondo le accuse – si era pure allacciato abusivamente alla rete elettrica sfruttando un contatore delle parti comuni del condominio: si deve difendere ora dall’accusa di furto. Prossima udienza a giugno quando verrano sentiti i carabinieri intervenuti.