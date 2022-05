Si avvicina con la scusa della boxe e ruba portafogli con 60 euro in piazza a Varese

“Ah, anche a me piace tanto la boxe”, due convenevoli, con tanto di mosse di pugilato per strada, la richiesta della sigaretta e quattro chiacchiere, poi il portafogli sparisce.

La vittima, uno studente universitario chiama la polizia che arriva mercoledì pomeriggio in pieno centro, piazza XX Settembre a Varese. Le volanti rintracciano il responsabile, un ragazzo di 24 anni di origini straniere che viene arrestato con l’accusa di arresto per furto con destrezza in flagranza. Il portafogli contenente 60 euro è stato riconsegnato al proprietario.

Il giudice ha convalidato giovedì mattina l’arresto, ordinando la scarcerazione dell’imputato e applicato la misura cautelare del divieto di dimora: il ragazzo dovrà ogni giorno lasciare Varese entro le 18 e non potrà allontanarsi dalla propria abitazione, a Caravate, dalle 21 alle 6.