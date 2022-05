Solidarietà ai bambini della scuola: i libri regalati sono più di quelli rubati

Non solo genitori e residenti di San Fermo, ma persino due noti scrittori quali sono Bianca Pitzorno e Roberto Piumini, hanno generosamente partecipato alla gara di solidarietà per restituire ai bambini della primaria IV Novembre (IC Varese 1) i libri rubati da scuola lo scorso novembre.

Così, a rimpiazzare le decine di albi illustrati e testi monografici e di approfondimento rubati , ci sono ora oltre 170 nuovi libri, a disposizione dei bambini e del loro innato desiderio di conoscere e scoprire storie e realtà del mondo del passato e di quello che li circonda.

Galleria fotografica libri donati alla scuola primaria di san fermo 4 di 13

La notizie di un furto tanto vile a danno di bambini ha profondamente colpito la comunità del quartiere che ha partecipato alla raccolta fondi promossa dai genitori, ma è arrivata anche alle orecchie e al cuore dello scrittore Roberto Piumini, che negli ultimi anni ha frequentato la scuola in occasione di diversi progetti (come il Festival Scampia Storytelling) e, tramite lui anche la collega Bianca Pitzorno.

I due scrittori hanno quindi deciso di donare alla scuola copia dei loro libri per bambini e ragazzi (così ora la IV Novembre può vantarne una bibliografia pressoché completa, inclusa la chicca di un giallo scritto a quattro mani dai due autori), e anche alcuni volumi della propria biblioteca personale: donati così ai bambini anche testi di Gianni Rodari, Roald Dahl, Michael Ende e decine di altri autori più o meno noti di racconti e albi illustrati. In totale sono oltre 140 i libri regalati alla IV Novembre da Bianca Pitzorno e Roberto Piumini.

Solidarietà concreta è arrivata anche dalla libreria Potere ai bambini di Varese per i 36 volumi acquistati dai genitori grazie alla raccolta fondi cui hanno partecipato mamme e papà con il contributo anche di nonne, zii e residenti che hanno comprato le torte proposte dall’Associazione genitori di San Fermo la domenica fuori da messa, per un valore complessivo di circa 450 euro.

Lo sgarro dei libri rubati è stato quindi riparato da una risposta corale di generosità, anche inaspettata e affatto scontata e accolta con immensa gratitudine sia per il valore simbolico del gesto che per il risultato: sono oltre 170 i nuovi libri donati alla scuola in questi mesi, circa il doppio di quelli sottratti a novembre.

Una risposta forte e positiva al grave episodio dei libri rubati da scuola che si affianca ad un’altra risposta significativa, quella proposta dai bambini, promotori assieme ai loro insegnanti della “Little Free Library” installata in primavera sul cancello della scuola perché “i libri si condividono, non si rubano”