Tre percorsi per la Varese Van Vlaanderen del 12 giugno

La manifestazione si svolge sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana. I tracciati misurano 68, 93 e 129 chilometri per una passeggiata nell’alto Varesotto accessibile a ogni cicloamatore

Definiti i percorsi della randonnèe Varese van Vlaanderen del prossimo 12 giugno con la partenza da Cittiglio, all’ombra del monumento inaugurato lo scorso anno che ricorda il tre volte campione del mondo Alfredo Binda.

I tracciati, scaricabili dal sito www.varesevanvlaanderen.it, misurano 68, 93 e 129 chilometri per una passeggiata nell’alto Varesotto accessibile a ogni

cicloamatore.

Dagli 11 “muri” del percorso breve ai 24 del percorso più lungo attraverso alcuni passaggi inediti e qualche salita in acciottolato che porteranno con

alla mente alle Fiandre. Non mancherà la classica birra, è stata prodotta una bottiglia con il logo dell’evento, il tutto per ricreare quella’atmosfera che solo certe

manifestazioni sanno offrire.

Tre anche i ristori sul tracciato, più quello all’arrivo, e tre le possibilità di iscrizione: presso i punti di iscrizione ritirando direttamente il pacco gara, con bonifico alla società organizzatrice o tramite EvenBrite (tutte le indicazioni sono sul sito www.varesevanvlaanderen.it ).

Tre anche i premi per le società più numerose, tre opere dell’artista Pietro Scampini, e tre i primi speciali ovvero tre iscrizioni alle le gare: Gent-Wevelgem, E3 Cyclo e We Ride Flanders (Ronde) che verranno sorteggiati tra le società partecipanti con un minimo di dieci concorrenti. La manifestazione si svolge sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana ed è organizzata dal punto di vista tecnico dalla Società Ciclistica Orinese.