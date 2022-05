Un defibrillatore in pieno centro: l’omaggio di Orgoglio Varese all’Associazione Carabinieri

Da sabato 21 maggio in pieno centro a Varese è attivo un nuovo defibrillatore a disposizione dei cittadini. L’apparecchio è stato donato da Orgoglio Varese – il gruppo di aziende nato per volontà di Rosario Rasizza e attivo da alcuni anni nel sostegno alle società sportive e ad altri sodalizi del territorio – e installato presso la sede della sezione cittadina della Associazione Nazionale Carabinieri che si trova in via Romagnosi (strada pedonale parallela al primo tratto di Corso Matteotti).

Una scelta ben precisa: la ANC di Varese è un gruppo molto attivo nel volontariato con una particolare attenzione verso il mondo sportivo: i soci infatti prestano molto spesso assistenza durante le manifestazioni, le gare e i tornei che si svolgono in provincia. «Le aziende aderenti al nostro network credono profondamente nel detto “l’unione fa la forza» spiegano da Orgoglio Varese «e lo dimostrano quotidianamente con il loro impegno rivolto al territorio varesino, alla nostra mission e nei confronti di tutti i giovani che dedicano passione ed energia allo sport che amano praticare».

«Un ulteriore tratto distintivo che accomuna gli associati a Orgoglio Varese è la spiccata sensibilità per le iniziative solidali dedicate, in particolare, al benessere e alla salute. Proprio questa attenzione ha motivato la scelta di donare un defibrillatore alla Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Carabinieri».